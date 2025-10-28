Mercurio nel pesce: un OGM potrebbe eliminarlo

Il pesce è generalmente considerato un’importante fonte di cibo, essendo la sua carne ricca di proteine e altri nutrienti fondamentali per l’alimentazione umana. Purtroppo c’è un’altra sostanza decisamente meno salutare che chi ne mangia assume involontariamente: il mercurio.

Classificato come metallo pesante, il mercurio viene rilasciato nell’atmosfera da attività umane come la combustione di carbone — che di per sé ne contiene in bassa concentrazione, ma viene bruciato globalmente in grandi quantità — e l’estrazione mineraria di oro — per facilitare la quale il mercurio viene mischiato al minerale grezzo e poi vaporizzato.

Il problema del mercurio nel pesce

A causa del naturale ciclo dell’acqua, dall’atmosfera il mercurio inorganico precipita quindi nei corsi d’acqua, dove dei batteri lo trasformano in metilmercurio (MeHg), un composto organometallico altamente tossico che si accumula sempre più a mano a mano che si sale nella catena alimentare — un processo detto biomagnificazione. Ciò mette i predatori apicali (tonno, merluzzo, pesce spada, ecc.) e gli esseri umani che li consumano regolarmente a rischio di avvelenamento da mercurio e malattie congenite, in particolare disturbi del neurosviluppo come autismo e ADHD.

Le terapie attuali si basano sulla chelazione — un farmaco (l’agente chelante) si lega agli ioni metallici e li intrappola, come se fosse appunto una chela, rimuovendoli così dall’organismo — ma sono efficaci solo nei casi acuti: come gestire invece l’esposizione cronica dovuta alla dieta? Ci ha pensato un gruppo di ricerca americano, sperimentando con batteri geneticamente modificati in grado di detossificare il mercurio.

