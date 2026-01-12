Mercosur, l’accordo che affosserà definitivamente allevatori e coltivatori

Vediamo cos’è il Mercosur e cosa cambia con l’accordo con l’Unione europea.

I media italiani, presi troppo dal finto incidente di Crans-Montana e dalle guerre in giro per il Mondo di Donald Trump, stanno poco approfondendo, probabilmente volutamente, l’accordo tra il cosidetto Mercosur e l’Unione europea.

Acronimo di Mercado Común del Sur, il Mercosur è un’organizzazione economica sudamericana che ha sede a Montevideo, in Uruguay, nata nel 1981 come evoluzione di precedenti accordi.

In cosa consiste il trattato Ue-Mercosur

Si tratta di un trattato di libero scambio con Argentina, Brasile, Bolivia, Paraguay e Uruguay e in queste ore si aggiunto un accordo con l’Unione europea a seguito del quale l’Europa sarà invasa da prodotti da coltivazioni o allevamenti non sottoposti alle nostre ferree regole sanitarie.

Pertanto, come denuncia Maurizio Blondet, la sua approvazione

costituisce un attacco all’agricoltura, agli allevamenti, alla pesca e alla salute dei cittadini europei, dunque anche degli italiani. L’effetto finale sarà la distruzione del tessuto socioeconomico di intere Nazioni e la dipendenza alimentare dalle multinazionali del settore

Dietro, ovviamente, i soliti gruppi di interesse. Quei fondi che manipolano le scelte politiche dei governi: BlackRock, Vanguard e StateStreet. Il tutto, fingendo fini mutualistici o di contrasto al cambiamento climatico.

C’è chi dice no

Cinque stati membri dell’Ue hanno detto no. Si tratta di Francia, Polonia, Irlanda, Ungheria e Austria. La Francia, probabilmente, già conosce bene l’ira di agricoltori e allevatori, che in questi anni si sono spesso sollevati contro Macron. La Polonia è ormai una colonia americana e forse lo ha fatto per non andare contro gli States, anche alla luce del neoimperialismo trumpiano. L’Irlanda vive proprio e soprattutto di agricoltura e allevamento e sa bene dove porterà questo accordo. L’Ungheria e l’Austria sono sempre stati paesi molto critici e conservatori.

A ciò aggiungiamo l’introduzione della valuta digitale e l’obbligo dell’ID univoco per l’accesso ai servizi essenziali, che aumenterà il controllo e stringerà ulteriormente le libertà personali.

