Mercatini Natale al Castello di Limatola: giorni, orari, come arrivare

Anche quest’anno il Castello di Limatola si arricchisce della magia del Natale, con gli ormai tradizionali Mercatini di Natale. Un evento irrinunciabile per il comune in provincia di Benevento, Campania, che attira centinaia di visitatori, offrendo una interessantissima esposizione di prodotti artigianali a tema natalizio.

Ideali per fare un regalo diverso dal solito, addobbare il proprio albero in modo originale e invidiabile, oltre che passare una piacevole serata all’insegna del gusto, visto che è possibile trovare anche esposizioni di prodotti enogastronomici locali.

Di seguito vediamo quali sono i giorni e gli orari dei mercatini di Natale al Castello di Limatola, il prezzo del biglietto d’ingresso, come si arriva.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola: giorni e orari

Come riporta il sito specializzato Mercatini-Natale, quest’anno i mercatini di Natale al Castello di Limatola (BN) hanno visto il loro inizio dall’8 al 10 novembre 2024. Un enorme successo, come dimostrano i tanti video su TikTok.

Proseguiranno poi dal 15 novembre all’8 dicembre, dalle 10 del mattino alle 22 di sera.

Oltre all’esposizione di cui sopra, tipica dei mercatini di Natale, è possibile trovare anche laboratori per bambini, eventi musicali, artigianato tradizionale in generale anche oltre il tema natalizio.

Prezzo e quanto costa biglietto d’ingresso ai Mercatini di Natale di Limatola

I prezzi sono i seguenti:

un biglietto INTERO per adulti costa € 10,00;

RIDOTTO per bambini da 3 a 10 anni (compiuti) € 5,00;

OMAGGIO per bambini al di sotto dei 3 anni e disabili con tesserino.

E’ possibile acquistare i biglietti anche prima di arrivare sul posto, online, sul sito i-ticket. Inoltre, è bene sapere che nel prezzo del biglietto è incluso un bicchiere di vin brulè per gli adulti o un succo di frutta per i bambini.

Come si arriva al Castello di Limatola

Limatola, come detto, è un Comune in provincia di Benevento, confinante con Telese, Maddaloni, Montesarchio, ecc. Di seguito lasciamo la mappa di Maps per le indicazioni stradali, che portano a Cadeaux al Castello, lo spazio del castello dedicato a eventi come i mercatini di Natale.

Se ami i mercatini di Natale, qui abbiamo parlato della magica Tallin.

