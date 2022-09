MeowTalk, la app che fa parlare i gatti: come funziona e costi

Chi ha un animale domestico riesce a comunicarci malgrado esso non abbia la parola. Eppure, di tanto in tanto, viene lanciata qualche app che cerca di farli parlare. Come MeowTalk, app che traduce in parole i miagolii dei gatti.

Come funziona la app MeowTalk? Vediamolo di seguito, vedendo anche le opinioni e le recensioni di MeowTalk e quanto costa.

MeowTalk app come funziona

Come riporta Virgilio, la app è stata ideata da un ex ingegnere di Amazon. Quindi viene da una scuola solida. Utilizzando l’apprendimento automatico MeowTalk traduce istantaneamente i miagolii del tuo gatto in uno degli undici intenti generali del gatto. Al momento della scrittura sono:

Defense Angry Attack Mother Call Mating Call In Pain Resting Hunting Warning Give me Attention Happy/Content

Oltre a questi undici intenti generali, ogni gatto ha anche un vocabolario unico di miagolii. Puoi addestrare l’app MeowTalk per imparare il vocabolario unico dei miagolii del tuo gatto dicendo all’app cosa significa ogni miagolio quando il tuo gatto lo fa.

Quando fornisci all’app da 5 a 10 esempi di un miagolio specifico per il tuo gatto (ad es. “cibo”, “fammi uscire”), l’app può iniziare a riconoscere quel miagolio quando lo sente. Il riconoscimento del miagolio viene aggiornato una volta al giorno, quindi potrebbero essere necessarie fino a 24 ore prima che l’app inizi a riconoscere la nuova parola dopo aver fornito le informazioni sull’allenamento.

Per addestrare l’app all’apprendimento di un miagolio specifico, scegli un contesto in cui sai con certezza cosa sta cercando di dire il tuo gatto (ad es. al momento della pappa il gatto dice “cibo”, alla porta il gatto dice “fammi uscire”). Usa l’app per tradurre quei miagolii.

In realtà non è proprio semplice detta così. Può aiutare un video creato dallo stesso autore:

MeowTalk app costi

La app è completamente gratuita, sebbene nella versione Free sia zeppa di pubblicità e per evitarle si dovrebbe passare alla versione Premium, che costa circa 3 euro al mese. Non poco. Ed è scaricabile sia su Android che iOS. Di seguito lasciamo i link:

MeowTalk app: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sulla app MeowTalk? Gli utenti di Android stroncano la app con un voto medio di 2,7 su 84.900 recensioni. Mentre gli utenti di iOS la promuovono con una media di 4,6 su 18.500 recensioni.

Forse questa discrepanza è dovuta al fatto che sui dispositivi Apple funzioni meglio. Ma non ne siamo certi.

In generale, non manca lo scetticismo di chi ritiene che non sia giusto che un gatto “debba parlare“. Ma che sia giusto comunicare in modo naturale, intendendosi senza parole. Ma c’è anche chi la apprezza come passatempo e ne è incuriosito.

