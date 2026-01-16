La memoria? Non è solo prerogativa del cervello

Neuroscienziati americani dimostrano che lo spacing effect, associato alla memoria negli animali, si verifica anche in cellule non neurali

È risaputo che il cervello — o, più precisamente, i neuroni in esso contenuti — immagazzinino i ricordi. Negli animali, l’apprendimento e la memoria mostrano una caratteristica peculiare, detta spacing effect (o effetto spaziatura, che in italiano suona malissimo, lo so).

In pratica, suddividendo l’apprendimento in più sessioni (la spaced repetition o ripetizione spaziata), si ottengono ricordi più robusti e duraturi rispetto all’imparare tutto in un’unica volta, con buona pace di quelle/i che studiano in blocco il giorno prima di un esame.

La Memoria non è solo una prerogativa del cervello

E se questo valesse non solo per i neuroni, ma anche per altre cellule? Dopotutto molti degli “strumenti” molecolari per la formazione dei ricordi sono presenti in tutti i tipi cellulari. È quanto si è chiesto un gruppo di neuroscienziati americani, che è riuscito a dimostrare che la memoria non è affatto un’esclusiva cerebrale come si pensava.

