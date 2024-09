Fascisti su Marte: tra Meloni e Musk “chiamalo ancora amore”

Giorgia Meloni ha ricevuto da Elon Musk il Global Citizen Award, consegnato ogni anno a New York.

Mentre l’Emilia Romagna e la Toscana affogano nel fango, quel che resta dell’industria italiana prosegue il suo picco e la povertà è sempre più dilagante, Giorgia Meloni va in giro per il Mondo a raccogliere premi ed elogi. Del resto, sta eseguendo alla perfezione ciò che l’élite globale gli chiede.

Ultimo, a New York, dove ha ricevuto il Global Citizen Award con la seguente causale:

per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all’Unione Europea e all’alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024

A consegnarglielo l’amico Elon Musk, che ne apprezza, tra le altre cose, il contrasto all’aborto e all’immigrazione. Per una difesa strenua dei valori occidentali.

Perché Giorgia Meloni è stata premiata da Elon Musk

Come spiega Il Giornale, si tratta di un riconoscimento che viene consegnato ogni anno alla Ziegfeld Ballroom a margine della settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a personalità internazionali che più si sono distinte a livello globale.

Lo hanno ricevuto anche Shimon Peres, Henry Kissinger, Volodymir Zelensky, Christine Lagarde, Rania di Giordania, Mario Draghi e Sundar Pichai.

La Meloni è salita sul palco con le note di “Una donna per amico” di Lucio Battisti, forse non casuale vista l’amicizia con Elon Musk, chiamato a premiarla. Queste le parole di elogio che il patron di Tesla e X ha avuto per lei:

è un onore essere qui per dare questo premio ad una persona ancora più bella dentro di quanto sia fuori: ha fatto un lavoro incredibile, ed è una persona autentica e onesta”, una donna “che ammiro” e che viene definita anche “onesta e verace”

I due erano anche seduti insieme al tavolo durante la cerimonia. E chissà che un giorno non la porti con sé su Marte, pianeta nelle mire espansionistiche di questo personaggio controverso. A metà tra l’apprezzabile e l’inquietante.

