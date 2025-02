Meloni a ‘Uomini e donne’: deve scegliere tra Trump e Zelensky

Giorgia Meloni tra Trump e Zelensky: potrebbe comunque ritagliarsi un posto da mediatrice.

Giorgia Meloni, politicamente parlando, è paragonabile a una tronista della ormai storica trasmissione in onda su Canale 5 curata e condotta da Maria De Filippi: Uomini e donne. Infatti, si trova a un bivio e deve fare una scelta: il maturo ma ancora prestante Donald Trump, tornato alla ribalta e alla guida del più influente paese del mondo, o Volodymyr Zelensky, che ha circa la metà dei suoi anni, palestrato, seppur al capolinea della sua esperienza di presidente ucraino?

Per la Premier italiana, in effetti, non è affatto facile. Con Zelensky, sempre politicamente parlando, flirta da tre anni, mentre con Trump, e sempre politicamente parlando, l’attrazione è esplosa da un paio di mesi, anche grazie all’amico in comune Elon Musk. Tuttavia, sarà costretta a scegliere, perché il vento è cambiato e ora in Ucraina le cose si mettono male per chi, Italia compresa, ha creduto di ribaltare il potere di Putin in Russia, cavalcando la voglia di rivalsa degli ucraini verso i russi.

Nel paese post-sovietico si profila una fase di transizione dove l’occidente potrebbe avere un ruolo di “Peacemaker“, nel quale la presenza servirebbe solo per far sì che gli ucraini non soccombano del tutto. E’ l’idea che hanno paesi come Gran Bretagna e Francia, i quali, anche in virtù del loro passato da colonialisti e dominatori, rispettivamente, in Asia e Africa, cercano comunque di non perdere la propria posizione e la propria influenza nell’area.

La Meloni potrebbe accodarsi, ma ormai la scelta su Donald Trump è inevitabile. Scegliere Zelensky significherebbe puntare sul cavallo perdente, che ha i mesi contati. E relegherebbe l’Italia al solito posto marginale in politica estera. Occorre riavvicinarsi alla Russia. Potrebbe comunque ritagliarsi un ruolo di mediatrice, aiutando gli sconfitti a limitare i danni.

