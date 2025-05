Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova

Vediamo quali potrebbero essere le possibili tracce per l’esame di Maturità 2025, divise per attualità, analisi del testo e argomentativo.

La Maturità 2025 si avvicina e gli studenti cercano sui motori di ricerca e sui Social quali saranno le tracce del tema. Certo, si brancola nel buio, tra mille supposizioni. Perché, come noto, le tracce del tema di Maturità sono tenute secretate dal Ministero dell’istruzione fino alla data di svolgimento delle prove scritte. Tuttavia, cercare qualche indizio può aiutare ovviamente a prepararsi per ogni evenienza.

In genere, si cerca tra gli anniversari e le ricorrenze. Quindi si può pescare tra date di nascita e quelle di morte di autori letterari (poeti e scrittori) o personaggi illustri (politici, inventori, ecc.). Così come tra gli eventi storici che compiono un numero arrotondato di anni dalla loro fine o dal loro inizio (guerre, nascita di Stati, scoperte, ecc.). Importante però essere preparati e aggiornati anche sull’attualità.

Vediamo di seguito quali potrebbero essere le possibili tracce del tema di Maturità 2025.

Possibili tracce per l’analisi del testo alla Maturità 2025

Arriviamo subito al sodo, elencando una serie di anniversari che potrebbero ispirare le tracce del tema.

Come non partire dall’anniversario della morte di Dante Alighieri, dato che sono passati 760 anni. In aggiunta, occorre ricordare che il Sommo poeta manca dalla prima prova dal 2007, dunque potrebbe essere richiesta un’analisi del testo del Paradiso.

Si passa da un altro grande autore a un altro: quest’anno ricorrono i 240 anni dalla nascita di Alessandro Manzoni (7 marzo 1785). Occhio dunque alla sua biografia, ma anche a un’analisi del testo della sua opera più celebre: I promessi sposi.

Attenzione poi a un altro anniversario di un autore importante, tra i massimi esponenti del Neorealismo: Giosuè Carducci. Quest’anno ricorrono i 190 anni dalla nascita.

Quest’anno ricorrono anche i 40 anni dalla morte di Eduardo De Filippo. Visto che Napoli sta andando particolarmente forte su tanti fronti, potrebbe essere altamente possibile che una traccia sia dedicata a lui. Per aiutare in un primo approccio sulla sua storia, lasciamo un breve video dedicato a lui e dei suoi fratelli: Titina e Peppino.

Da non sottovalutare il fatto che il 2025 segna i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio, datata 1375. L’autore del Decameron ha dato voce, con ironia e profondità, a una società medievale alle prese con la peste e le difficoltà quotidiane.

Quest’anno segna anche i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini (1975), intellettuale e scrittore sempre arguto sui nostri tempi.

Meno probabili, ma comunque da attenzionare, i 155 anni dalla morte di Charles Dickens, massimo rappresentante delle atmosfere vittoriane. Una ripassatina alla sua biografia ma anche all’opera più rappresentativa, Oliver Twist, potrebbe servire.

Difficile, ma non impossibile, che una traccia dei temi verta sui 75 anni dalla morte di George Orwell. Famoso, tra gli altri, per opere come 1984 (che ha anticipato molti temi attuali) e La fattoria degli animali.

Nel 2025 ricorreranno anche i 125 anni dalla morte di Oscar Wilde (1900), autore irlandese conosciuto per Il ritratto di Dorian Gray.

Quest’anno ricorrono anche i 125 anni dalla nascita di Ignazio Silone, autore più apprezzato all’estero che in patria, per la verità. Tanto da aver ricevuto ben 10 candidature al Premio Nobel per la letteratura.

Difficile anche che sia proposto un tema su Leonardo Sciascia, per quanto quest’anno ricorrano i 35 anni dalla sua morte. I motivi sono due: si tratta di un lasso di tempo non particolarmente appetibile ed è già uscito nel 2019. Ma attenzione: spesso le tracce tendono proprio a vertere su argomenti meno battuti tra quelli probabili.

Tornando agli autori stranieri, quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita di Jane Austen, una delle più grandi scrittrici britanniche, autrice di romanzi come ‘Orgoglio e pregiudizio’ e ‘Ragione e sentimento’. La cifra particolarmente appetibile e il fatto che si tratti di una donna, potrebbe rendere altamente probabile una traccia su di lei.

Per dovere di cronaca segnaliamo anche i 25 anni dalla morte dell’autore de Il giardino dei Finzi Contini, Giorgio Bassani. Il quale però è già stato protagonista della prima prova anche nel 2018. Nonché i 15 anni dalla morte di Alda Merini, grande poetessa contemporanea.

Infine, un po’ come si fa per i numeri al Lotto (perché in fondo, anche di questo si tratta), indichiamo quelle autrici che non escono dal 1999 per quanto concerne l’analisi del testo:

Grazia Deledda

Elsa Morante

Natalia Ginzburg

Sibilla Aleramo

Maturità 2025: quali saranno le tracce per il testo argomentativo?

Proseguiamo con il nostro viaggio tra gli anniversari che quest’anno potrebbero ispirare le tracce per gli esami di Maturità 2025.

Un evento storico che potrebbe uscire con altissime maturità è la Liberazione dal Nazifascismo, visto che quest’anno ricorrono gli 80 anni. In generale, potrebbe uscire qualcosa sulla Seconda guerra mondiale (terminata appunto nel 1945) o sugli accordi di Yalta che riscrissero i nuovi confini geopolitici dell’Europa e diedero vita alla Guerra Fredda.

Occhio poi a un autore come Italo Calvino e a un’analisi su Fascismo, Nazismo, Comunismo. Inoltre, ricorrono i 50 anni dalla morte di Oskar Schindler, l’imprenditore tedesco che riuscì a salvare dall’olocausto tra i 1000 ed i 1300 ebrei grazie alla Schindler’s list. Al quale fu anche dedicato un film che ha come titolo proprio quest’ultima.

Altri temi collegati sono la Guerra Fredda, le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki.

Quest’anno ricorrono anche i 35 anni dalla caduta del muro di Berlino, che decretò proprio la fine della Guerra fredda.

Non solo autori: restando sul tema storico, quest’anno ricorrono i 150 anni dalla nascita di Winston Churchill, Primo ministro britannico e figura molto importante proprio nella Seconda guerra mondiale.

A parte i temi legati alla fine della Seconda guerra mondiale, ricordiamo altri due anniversari da attenzionare:

i 70 anni dalla morte di Albert Einstein;

i 40 anni dell’Accordo di Schengen.

Sempre in tema Seconda guerra mondiale, potrebbe toccare anche a Italo Svevo.

Quest’anno ricorre anche il primo secolo di vita (100 anni) della Treccani. O meglio, dell’Istituto fondato nel 1925 da Giovanni Gentile (ministro dell’istruzione in epoca fascista, quindi un motivo in più), che ha dato vita alla celebre Enciclopedia Italiana.

Il prossimo 4 novembre ricorre il 30° anniversario dalla morte di Yitzhak Rabin, Primo Ministro israeliano e co-vincitore del Premio Nobel per la Pace assassinato nel 1995 proprio durante una manifestazione a favore della pace. Con lui morirono anche le speranze di Pace tra israeliani e palestinesi.

Nel 2025 si ricordano i 60 anni dall’inaugurazione del Traforo del Monte Bianco (19 luglio 1965), capace di unire Francia e Italia. Ma anche gli 80 anni dalla fondazione dell’UNESCO, organizzazione che promuove la pace e la cooperazione mediante educazione, scienza e cultura.

Attenzione poi ai 50 anni dalla morte di Ernesto Maserati, fondatore dell’omonima casa automobilistica di origine modenese.

Possibili tracce del tema di attualità alla Maturità 2025

Mai perdere di vista l’attualità, sulla quale si incentra la terza tipologia di traccia. I temi ricorrenti del 2025 sono sicuramente: Intelligenza artificiale, che sta avendo pesanti ripercussioni sulle nostre vite. Possibile anche una traccia sul conflitto in Ucraina, purtroppo ancor in corso. Così come una traccia sulla striscia di Gaza, che purtroppo ancora riempie le cronache quotidiane.

Quest’anno però è anche l’anno del Papa per tre motivi: i 20 anni dalla morte dell’amatissimo Karol Woytjla, la morte avvenuta quest’anno di Papa Francesco e la nomina del nuovo Papa Leone XIV.

Quali tracce usciranno agli esami di Maturità 2025?

Restando nel campo delle possibilità e lasciandoci ancora ispirare dagli anniversari, oltre agli autori letterati italiani e stranieri e agli eventi storici, un’attenzione particolare andrà riposta a quelli afferenti a personaggi di spessore artistico:

160 anni dalla nascita di Toulouse Lautrec : impressionista, ma soprattutto, realista e simbolista;

: impressionista, ma soprattutto, realista e simbolista; 80 anni dalla morte di Filippo Tommaso Marinetti : massimo esponente del Futurismo. Il governo di destra in carica potrebbe riservargli un tributo;

: massimo esponente del Futurismo. Il governo di destra in carica potrebbe riservargli un tributo; 70 anni dalla morte di Henri Matisse : pittore, scultore, incisore e illustratore avanguardista francese;

: pittore, scultore, incisore e illustratore avanguardista francese; 80 anni dalla morte di Wassily Kandinsky: pittore russo tra i maggiori esponenti dell’Astrattismo. Sebbene il clima ostile attuale nei confronti della Russia rendono difficile questa possibilità.

Anniversari di personaggi che potrebbero uscire nelle tracce dell’esame di Maturità 2025

Non solo autori letterali, storici e artisti. Nel 2025 ricorrono anniversari di nascite e decessi anche di tanti personaggi che hanno scritto pagine importanti per l’umanità, in un modo o nell’altro.

Quest’anno, per esempio, ricorrono i 70 anni dalla nascita di Steve Jobs. Personaggio di Apple che ha cambiato le nostre vite, avendo inventato Macintosh, il primo pc con mouse e tastiera, iMac, iPod, iPhone e iPad. Nel bene o nel male, a ciascuno la propria opinione.

Ricorrono anche i 25 anni dalla morte del grande ciclista Gino Bartali.

Il 20 gennaio 2025 sono anche ricorsi i 250 anni dalla nascita di André-Marie Ampère (1775), fisico e matematico francese considerato tra i padri dell’elettromagnetismo.

L’11 marzo di quest’anno sono pure ricorsi i 70 anni dalla morte di Sir Alexander Fleming, avvenuta nel 1955. Si tratta del batteriologo scozzese che ha inventato la penicillina nel 1928, per il quale ha co-ricevuto il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina nel 1945.

Nel 2025 si ricordano i 150 anni dalla nascita di Carl Jung (1875), fondatore della psicologia analitica e i 20 anni dalla morte di Rosa Parks, simbolo della lotta per i diritti civili in America.

Per la Maturità 2025 uscirà un tema sul Papa?

Il tema Papa può ispirare non poco: oltre alla morte di Papa Francesco avvenuta quest’anno, occorre annoverare la nomina quasi repentina del suo successore: Leone XIV. Inoltre, ricorrono anche i 20 anni di Papa Giovanni Paolo II. Date una lettura sulle loro biografie e fatevi un’opinione personale sui personaggi storici e religiosi che sono e sono stati.

Quali saranno le tracce per l’analisi del testo per l’esame di Maturità 2025?

Secondo un sondaggio eseguito dal portale Tutor now, gli studenti ritengono che l’analisi del testo per l’esame di Maturità 2025 potrebbe vertere su uno di questi autori (in ordine di scelta):

1. Alessandro Manzoni;

2. Giacomo Leopardi;

3. Guido Gozzano;

4. Carlo Levi;

5. Cesare Pavese;

6. Italo Calvino;

7. Italo Svevo;

8. Aldo Palazzeschi;

9. Alda Merini;

10. Michela Murgia.

Quali saranno le tracce per il tema argomentativo per l’esame di Maturità 2025?

Secondo il sondaggio di Tutor now, per il tema argomentativo le tracce per la Maturità 2025 le tracce potrebbero riguardare:

Eventi storici:

20 anni dalla nascita di Facebook (4 febbraio 2004); 20 anni dal trattato che adottò la Costituzione europea (29 ottobre 2004); 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989); 75 anni dalla nascita della NATO (4 aprile 1949); 125 anni dalla nascita della FIAT (11 luglio 1899).

Personaggi storici:

J. Robert Oppenheimer Vladimir Lenin Franz Kafka Guglielmo Marconi Immanuel Kant

Quali saranno le tracce del tema di attualità per l’esame di Maturità 2025?

Secondo il sondaggio di Tutor Now, gli studenti ritengono che, per le tracce del tema di attualità per l’esame di Maturità 2025, gli argomenti potrebbero essere:

1. Conflitto israelo-palestinese

2. Guerra in Ucraina

3. Bullismo, Cyberbullismo, Intolleranza verso le minoranze

4. AI e nuove frontiere digitali

5. La violenza sulle donne e la parità di genere

Come funziona la prima prova dell’esame di Maturità 2025?

La prima prova scritta che i maturandi dovranno sostenere è un elaborato scritto, suddiviso in 3 diverse tipologie, per un totale di sette tracce. Così suddivise:

Tipologia A: 2 tracce di analisi del testo (un testo poetico e uno in prosa);

Tipologia B: 3 tracce di testo argomentativo (una di queste sarà obbligatoriamente d’ambito storico);

Tipologia C: 2 tracce di tema d’attualità.

Conclusioni

Ci rendiamo conto che gli argomenti sono davvero tanti, per cui non è facile individuare quello decisivo. Si va dalla storia, all’arte e letteratura fino all’attualità. L’importante è restare calmi e individuare un argomento che conosciamo davvero. Per fortuna, le tracce sono diverse e quindi si può scegliere ciò per cui siamo più preparati e portati.

