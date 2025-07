Matrimonio Bezos a Venezia: quanto guadagnerà la città

Da alcune settimane i media si stanno occupando incessantemente del matrimonio del terzo uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos (come noto fondatore di Amazon e di Blue Orizon con la quale investe nella Space economy), con la giornalista Lauren Sánchez nella splendida cornice di Venezia.

Si è parlato di cifre stratosferiche, di città svenduta, addirittura è nato un movimento chiamato “No Bezos“. Jeff Bezos ha speso in tutto 30 milioni di dollari, pari allo 0,013% del suo patrimonio. E’ come se una persona che guadagna mille euro ne spendesse solo 1 per sposarsi.

D’altronde, parliamo del secondo o terzo uomo (la classifica varia ogni anno) più ricco del mondo, dietro solo a Elon Musk (Tesla, X e Space X) e, talvolta, Bernard Arnault (imprenditore del luxury).

Tuttavia, checché se ne dica, a guadagnarci davvero sarà proprio Venezia. Ecco una stima di quanto entrerà nelle casse della Serenissima.

Quanto guadagna Venezia dal matrimonio di Jeff Bezos

Come riporta Il Nord Est, che cita uno studio realizzato da JFC, Venezia guadagnerà 957 milioni e 299 mila euro dal matrimonio di Jeff Bezos. La stima prende in considerazione gli incassi immediati – assegni sborsati direttamente dai futuri coniugi, le spese degli ospiti sul territorio, ecc. – e gli incassi di lungo periodo, come il valore acquisito dal brand Venezia dalla presenza sui media mondiali.

Entrando più nel dettaglio, si citano le spese sostenute dai facoltosi 200 ospiti che entreranno nei fortunati negozi, bar, ristoranti, alberghi della città lagunare. Stimate in circa 28 milioni 368 mila euro.

Poi ci sono le entrate indirette, suddivise in 2 categorie:

tasse aeroportuali, transfer stradali e marittimi, etc.; noleggio della security personale, facchinaggio e servizi videofotografici.

Per questo si parla di 17 milioni 582 mila euro.

Da prendere in considerazione anche la crescita occupazionale che il matrimonio di Jeff Bezos innescherà a Venezia, ma anche di aumento della capacità di spesa di aziende e cittadini che hanno beneficiato di maggiori guadagni. In questo caso si parla di 8 milioni 794 mila euro.

Ancora, altri 6 milioni 808 mila euro arriveranno dai guadagni di filiera. In parole povere, parliamo dei guadagni scaturiti da chi, dopo questo matrimonio da (pseudo) favola, deciderà di sposarsi a Venezia.

Poi, inutile dirlo, ci saranno i benefici legati alla visibilità del brand Venezia, che per giorni sarà costantemente nei telegiornali, sui siti web, sui Social, in tutto il suo splendore. Questa visibilità garantirà a Venezia incassi per circa 895 milioni 746 mila euro.

Quanto ha regalato Bezos a Venezia

Dunque, ricapitolando, se la cifra sarà davvero di oltre 957 milioni 299 mila euro e considerando che secondo Forbes il patrimonio netto di Jeff Bezos quest’anno sia pari a 227 miliardi di dollari, nel complesso si può dire che Patron Amazon abbia “regalato” a Venezia meno dello 0.51% delle sue ricchezze.

