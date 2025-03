Marvel vs DC Comics: quali sono le differenze e chi è meglio?

Ecco un confronto tra Marvel e DC Comics. Vedremo le caratteristiche dei rispettivi supereroi e villain, i film, come affrontano le questioni sociali.

Marvel e DC Comics sono due case editrici specializzate nella pubblicazione di fumetti, nate entrambe negli anni ’30 (rispettivamente 1939 e 1934), sussidiarie della The Walt Disney Company la prima, della Warner Bros. la seconda.

Ad onor del vero, per quanto l’anno di nascita fosse pressoché simile, la DC Comics raggiunse il successo fin da subito, o quasi, ovvero dagli anni ’40, trainata da personaggi come Superman, Batman e Wonder woman. La Marvel ci arrivò un quarto di secolo dopo, quando ingaggiò Stan Lee, “padre” di tanti personaggi molto amati.

A partire dagli anni ’90, hanno dato vita a uno sterminato numero di film sul grande schermo, incrementando tra gli appassionati del genere anche domande tipo: sono più forti i supereroi Marvel o DC Comics? Quali sono le differenze tra Marvel e DC Comics? Sono meglio i film Marvel o la DC Comics?

Di seguito analizzeremo alcuni aspetti fondamentali delle 2 case editrici:

Le caratteristiche dei super eroi;

Le caratteristiche dei cattivi (o nemici, o villain);

I luoghi che fanno da sfondo alle avventure dei loro protagonisti;

La qualità dei film;

La solidità delle due aziende;

Come e se affrontano le questioni sociali e di genere.

Più forti i Supereroi Marvel o DC Comics?

Partiamo da una differenza di fondo: mentre i Supereroi DC Comics sono solitamente dei semidei con super poteri (eccetto Batman, che però, per sua stessa ammissione, ha il super potere di essere ricco), i supereroi Marvel acquisiscono generalmente il proprio superpotere a causa di un incidente o di una malformazione genetica. Pertanto, rispetto ai primi, quasi “subiscono” i propri poteri.

Ancora, i supereroi DC Comics sono di solito personaggi che godono di una discreta posizione sociale, sono quasi irreprensibili nei loro comportamenti, come fossero veri e propri modelli da seguire per i giovani. Mentre quelli Marvel sono generalmente dei reietti, emarginati, che hanno un disagio ora fisico, ora mentale, ora sociale. Ciò cambia anche la loro posizione rispetto agli umani: i Dc Comics sono amati, invocati, rispettati. I Marvel visti con sospetto, tanto che spesso devono nascondere le proprie capacità per farsi accettare (l’esempio lampante sono gli X-Men, in cui costantemente presente è il tema del razzismo).

I supereroi Marvel in genere fanno lavori di basso livello o sottopagati, mentre quelli DC svolgono lavori ben pagati, socialmente rispettabili o sono perfino ricchi di famiglia (Batman).

La Marvel, peraltro, mostra i propri eroi e cattivi anche deboli o nelle loro tipiche fragilità umane. O magari in grado di commettere pessime scelte. Arrivando anche il più delle volte a mostrare la morte degli stessi eroi e cattivi. Gli eroi Marvel hanno generalmente poteri limitati nella loro estensione massima e sono di solito accompagnati da limiti o difetti che potremmo definire di “bilanciamento“. Cosa che, come detto, non riscontriamo in quelli DC Comics, che sono god-like, di nascita o acquisiti.

Infine, anche per quanto concerne l’origine dei super poteri, mentre nei supereroi Marvel l’origine dei superpoteri ha una spiegazione (pseudo) scientifica, tanto da introdurre perfino nuove leggi fisiche se occorre, in quelli DC la spiegazione é piú semplice. Riducendo tutto all’origine aliena (Superman su tutti), divina (Aquaman o Wonder woman), o alla magia.

Numericamente, la Marvel ha partorito molti più personaggi amati ed apprezzati. Mentre della DC Comics si ricordano soprattutto i soliti 2 o 3.

Meglio i Nemici Marvel o DC Comics?

Veniamo ora alla controparte: i nemici, i cattivi, gli antagonisti, o i villains, come dir sì voglia.

Nelle fila Marvel c’è un’aria grigia, e qui torna presente l’aspetto “umanistico” dei personaggi della casa editrice. Tutti possiamo diventare cattivi o eroi in base agli eventi della vita. Nell’universo DC la linea di demarcazione tra bene e male é netta, nitida e rigida. Forse solo le pellicole degli ultimi trent’anni ci hanno mostrato dei villain diventati tali per ribellarsi all’ordine sociale, almeno nell’universo Batman. Peniamo al Pinguino storpio abbandonato dai genitori, al Joker segnato da una vita ingiusta, al Bane che sembra quasi un Lenin dei giorni nostri, a Enigma che riporta alla luce le magagne dei Wayne e degli Arkham. Batman è colui che ristabilisce l’ordine, come se fosse la guardia armata della borghesia che ripristina l’ordine costituito.

Le origini anni ’40 si risentono anche nei villains DC Comics, poiché hanno solitamente un atteggiamento un po’ retrò: spesso sono scienziati pazzi che vogliono conquistare il mondo, vendicarsi di un torto subito o solo seminare il caos.

I villains Marvel sono perfino mossi da giustificabili motivi: Magneto è spinto a fare cose orribili perché vuole salvare i suoi simili, mentre l’Uomo Sabbia diventa un villain solo perché deve trovare i soldi necessari a curare sua figlia.

Differenze dei luoghi Marvel e DC Comics

Le avventure dei supereroi DC si svolgono sempre in luoghi e città immaginarie, mentre gli eroi dell’universo Marvel vivono e si muovono prevalentemente nelle nostre città, nei nostri quartieri, con pochissime eccezioni.

Meglio i Film Marvel o DC Comics?

Veniamo ora ai rispettivi film. Generalmente, la Marvel punta a una qualità media alta e costante ma senza troppi picchi estetici, mentre la DC cerca anche versioni più “artistiche” ed “elevate” dei suoi personaggi.

Nei film Marvel emerge tutto il lato umano dei personaggi, buoni o cattivi che siano, sapendo comunque mixare scene di tensione a quelle di comicità nei film, trascurando di più il lato psicologico dei suoi cattivi, così come la loro continuità nel tempo. Generalmente vengono sconfitti alla prima pellicola e spariscono per sempre.

La DC lavora di più sui cattivi. Scontato l’esempio di Joker, soprattutto di quello visto ne Il cavaliere oscuro, interpretato magistralmente, e forse fatalmente, da Eath Ledger.

Per quanto riguarda le serie tv, la DC Comics si è mostrata più avanti, visto che negli anni ’60 ha realizzato già una serie su Batman, mentre negli anni 70 su Wonder woman. Inoltre, in tempi recenti molto apprezzata è stata quella sull’origine dei vari personaggi di Batman: Gotham.

Memorabile, lato Marvel, la serie su Hulk andata in onda tra il 1977 e il 1982. Non si segnalano altre serie di spessore.

Le due aziende a confronto

La storia della DC Comics ci parla di una società solida, mai finita in bancarotta o in amministrazione controllata, complice anche il fatto che fin dagli anni ’60 sia stata rilevata da un colosso come Warner Bros.

La Marvel, invece, ha rischiato il fallimento, tanto da essere stata rilevata dalla Disney. Il che non è però un caso: Marvel dopo gli anni ’90 ha avuto cattivi amministratori come Tom de Falco e Bob Harras e si è lasciata scappare i migliori autori come Jim Lee e Todd McFarlane (fondatori dela Image Comics).

Infine, mentre la DC Comics ha puntato anche su una forma editoriale più classica e “adulta“, qual è il mercato dei libri, la Marvel non ci ha mai creduto.

Come affrontano le questioni di genere e sociali

Veniamo infine alle questioni sociali e di genere, oggi pressoché obbligatorie nei film ma bisogna capire come ci si comportava prima che ciò diventasse un must, se non una moda.

Per quanto riguarda il ruolo delle donne, la DC Comics si è mostrata subito avanti, ideando una sua eroina, peraltro diventata tra i suoi supereroi principali, già negli anni ’40: Wonder Woman. All’anagrafe (camuffato) Diana Prince, è stata creata dallo psicologo William Moulton Marston e dal disegnatore Harry G. Peters già nel 1941. Nella sua patria, la nazione insulare di Themyscira, il suo titolo ufficiale è Principessa Diana di Themyscira.

Per la Marvel dobbiamo attendere il decennio della svolta, ovvero gli anni ’60, con Capitan Marvel, la quale appare per la prima volta in Marvel Super-Heroes n. 12 (dicembre 1967) da una intuizione di Stan Lee e di Gene Colan nel 1967. Tuttavia, la Marvel bisserà con una donna nello stesso periodo: la ragazza invisibile dei Fantastici 4.

Per quanto riguarda il tema LGBTQI+, qui Marvel si è mostrata più all’avanguardia, a conferma che è stata sempre più trendy e attenta ai fermenti sociali: occorre risalire alla prima apparizione di Northstar e della sua sorella gemella Aurora (condividono persino l’estetica del costume) nel leggendario Uncanny X-Men numero 120 dell’aprile 1979. L’anno non è casuale: nell’anno precedente c’era stato lo storico Gay Pride di San Francisco del 25 giugno 1978, dove fu sventolata per la prima volta la bandiera arcobaleno creata dall’artista Gilbert Baker.

Poi in anni più recenti sono arrivati gli outing, dopo varie speculazioni, sull’orientamento sessuale di Iceman e Lanterna verde.

Per quanto riguarda i personaggi di colore, sempre Marvel si è mostrata più avanti: Pantera Nera (in diverse opere e nell’originale inglese Black Panther), il cui vero nome è T’Challa, è un personaggio creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni) e la sua prima apparizione avviene in Fantastic Four n. 52 del luglio 1966.

Arrivarono poi: il primo supereroe afroamericano Falcon (settembre 1969), Luke Cage (giugno 1972) il primo supereroe afroamericano a ottenere una propria testata, Blade (luglio 1973) il primo supereroe afro-britannico e Tempesta (maggio 1975) la prima supereroina nera.

Per quanto riguarda la DC Comics,il primo super eroe di colore di spessore è Cyborg (Victor “Vic” Stone), apparso per la prima volta in DC Comics Presents N.26, nell’ottobre 1980. Sebbene nel 1968 Eartha Kitt, fu la prima attrice afroamericana a interpretare il ruolo di Catwoman. Cosa che ricapiterà solo 36 anni dopo con Halle Berry.

