Mario Carotenuto, l’intrallazzatore in giacca e cravatta del Cinema italiano

Ecco la storia di Mario Carotenuto, i film che ha interpretato e le altre forme di collaborazioni come tv e teatro.

Per le proprie caratteristiche dialettali e gestuali, i romani fin dal dopoguerra hanno lasciato il segno nel Cinema italiano. Anche quando hanno interpretato ruoli secondari, di spalla, non protagonisti. Si pensi a Mario Brega, attore feticcio di Carlo Verdone, che abbiamo raccontato in un altro video che troverete alla fine.

Qui invece raccontiamo la storia di Mario Carotenuto, interprete di oltre un centinaio di film tra il 1950 e il 1995, con incursioni anche in radio, televisione e teatro. Ha anche prestato la voce per il doppiaggio. Su tutti, si ricorderà il doppiaggio di Mario Conocchia in Otto e mezzo del grande Federico Fellini.

Ha attraversato praticamente tutte le fasi del Cinema italiano: dalle pellicole che raccontavano il belpaese nella difficile ripresa del dopoguerra alla Commedia brillante degli anni 60 fino al genere Commedia sexy anni 70 e primi anni 80. Per poi riapparire dopo oltre dieci anni nel film Romanzo di un giovane povero, di Ettore Scola, uscito nel 1995, riuscendo in tempo a terminare le riprese essendo morto poco dopo.

Ripercorriamo la sua carriera.

Origini ed esordi di Mario Carotenuto

Mario Carotenuto nasce a Roma il 30 giugno 1916. E’ figlio d’arte: infatti suo padre è Nello Carotenuto, attore del cinema muto. Inoltre, il fratello minore è Memmo, anch’egli attore, apparso in diverse commedie con grandi del Cinema del dopoguerra. Su tutte, lo si ricorda ne I soliti ignoti di Mario Monicelli, del 1958. Per quanto più piccolo rispetto a Mario, fa il suo esordio cinematografico ancora prima di quest’ultimo: nel film Vecchia guardia (1935) di Alessandro Blasetti.

Tuttavia, Mario inizia fin da bambino a recitare a teatro, esordendo a soli 8 anni nel Teatro Costanzi di Roma. Nella seconda metà degli anni quaranta, invece, iniziò la carriera di attore alla radio. Lo scoppio della seconda guerra mondiale non frena la sua brillante carriera di attore teatrale, mentre dopo l’armistizio del 1943 mostra simpatie per la Repubblica Sociale Italiana, dove viene arruolato nelle Waffen esse esse italiane.

Inoltre, ha sempre lavorato per dare una mano economica ai familiari, fin da bambino. In una intervista a Gigi Marzullo nel programma Sottovoce, Carotenuto ammetterà che la sua vera vita fosse iniziata a trent’anni, nel 1945, poiché ebbe un’infanzia e una prima giovinezza travagliata, a causa delle due guerre mondiali ma anche della perdita della madre quando aveva solo 2 anni e mezzo. Infatti, trascorse alcuni anni in collegio, dopo la dipartita anche della nonna.

Nella stessa intervista, non manca di esprimere il suo rammarico sull’attualità, per una Roma ormai caotica e spoetizzata e per la perdita di valori, in primis l’amicizia. E come, in quegli anni, i grandi teatri snobbassero la sua compagnia e le sue messe in scena. Trovando spazio solo nei piccoli teatri di provincia.

Tornando ai suoi primi lavori, negli anni ’50 fonda una propria compagnia teatrale, ma è sotto la guida di altri registi che dà il meglio di sé sul palcoscenico. Su tutte, memorabile resta l’interpretazione di Piccium ne L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht, diretta da Giorgio Strehler, che gli valse il premio San Genesio nel 1956 quale miglior caratterizzazione maschile.

E’ molto attivo anche in radio, dove conduce un programma settimanale presso l’Auditorium radio Rai al Foro Italico: Rosso e nero. La trasmissione andò in onda da gennaio a maggio 1951. Presenti grandi come Franca Valeri, Alberto Sordi, Teddy Reno e Claudio Villa. Regia di Riccardo Mantoni.

L’esordio al Cinema arriva nel 1950, in un piccolo ruolo, nel film Abbiamo vinto! di Robert Adolf Stemmle. Fu l’inizio di un lunghissimo elenco di pellicole.

I tantissimi film nei più svariati ruoli

Attore estremamente versatile, ha saputo interpretare sia il genere comico che drammatico. I suoi sono soprattutto personaggi intrallazzatori, piacioni. Lo si vede sempre in giacca e cravatta, con parvenze di onestà, ma che in realtà nascondono secondi fini traffi chini, tendenti al malaffare. Insomma, inscena magistralmente i vizi degli “italiani brava gente“.

Non manca anche un ruolo da Parroco: in Pane, amore e del 1955 interpreta don Matteo Carotenuto, fratello dell’ex maresciallo dei carabinieri, interpretato a sua volta da Vittorio De Sica. Che cerca di redimere.

Tra gli anni cinquanta e sessanta viene diretto da grandi registi come Lattuada, Risi, Steno, Zampa, Fulci. E al fianco di grandi attori come il succitato Vittorio De Sica, Totò, Alberto Sordi. E’ richiestissimo, soprattutto negli anni 60, in film leggeri, farse, parodie o musicarelli.

Negli anni 70 riceve il Nastro d’argento come miglior attore non protagonista per il film Lo scopone scientifico di Luigi Comencini, del 1972. Memorabile è anche l’interpretazione nel film Febbre da Cavallo (1976) di Steno, con protagonisti altri due grandi romani: Gigi Proietti ed Enrico Montesano.

Dalla seconda metà degli anni 70 partecipa a tante commedie sexy al fianco di Lino Banfi, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani. Fino ai primi anni 80, quando poi questo genere vede la propria fine. Memorabile è però anche l’interpretazione del proprietario di un bar di tifosi romanisti: Il tifoso, l’arbitro e il calciatore (1982). Film a episodi dove interpreta il padre di Pippo Franco, il quale è in balia tra il padre romanista e il capo invece laziale (interpretato a sua volta dal grande Gigi Reder).

Nel 1995, dopo un decennio di assenza dal grande schermo, fu chiamato da Ettore Scola per interpretare un tipografo in Romanzo di un giovane povero.

In televisione

Molto attivo anche in televisione, per quanto comunque l’esordio arriva nelle vesti di presentatore del varietà Un, due, tre, del 1953. Ruolo che rivestirà anche in seguito per altre trasmissioni.

Mario Carotenuto partecipò inoltre dal 1959 al 1965 agli sketch della rubrica pubblicitaria televisiva Carosello (dei quali fu anche sceneggiatore nel 1961) che pubblicizzavano la camiceria del Cotonificio Vallesusa.

La morte

Mario Carotenuto muore all’Aurelia Hospital di Roma il 14 aprile 1995 a causa di una neoplasia polmonare. I funerali, celebrati 4 giorni dopo nella basilica di Santa Maria del Popolo, videro la partecipazione sentita di tantissimi volti del cinema e dello spettacolo.

Dopo la cerimonia funebre la salma venne trasferita nel cimitero di Grottammare, la cittadina marchigiana di cui è originaria Gabriella Cottignoli, la seconda moglie dell’attore.

Sua figlia Claretta, avuta con l’attrice e ballerina Luisa Poselli dalla quale si separò nel 1964, è anch’ella attrice e regista.

