Maria Machado: chi è davvero il Premio Nobel per la pace

Maria Corina Machado è la vincitrice del Premio Nobel per la pace 2025. Delusione dunque per Donald Trump, il quale si era affrettato a presentare un Piano di Pace per Gaza nella speranza di vederselo assegnare.

María Corina Machado Parisca è nata a Caracas il 7 ottobre 1967. E’ stata deputata dell’Assemblea nazionale del Venezuela dal 2011 al 2014, fondatrice del movimento politico Vente Venezuela, co-fondatrice della ONG Súmate e membro, insieme ad Antonio Ledezma e Diego Arria, della piattaforma cittadina “Io sono il Venezuela“.

Viene considerata l’anti-Maduro e gli è stato riconosciuto dalla Giuria il suo attivismo in favore della democrazia rispetto a un governo ritenuto dittatoriale. Ma la Machado, come Juan Guaidó considerato l’Obama venezuelano, non è altro che uno strumento delle élite globaliste per porre le proprie mani sulle materie prime venezuelane, in primis il Petrolio. Ma anche le sue bellezze turistiche. Che Chavez prima e Maduro poi stanno difendendo nonostante la propaganda diffamatoria occidentale.

Chi è davvero Maria Machado

Molto interessante è quanto afferma Luciano Vasapollo, economista e storico osservatore del processo bolivariano, intervistato da FarodiRoma dopo l’annuncio. Lo riporta Contropiano:

il rischio morale e politico di riconoscimenti internazionali che non tengono conto del contesto reale sulla scena. Conferire un premio così importante a chi ha fomentato tensioni interne potrebbe dare una copertura morale a chi intende intervenire dall’esterno. Infatti quando c’è il pretesto del caos o della ‘protezione dei civili’, le potenze esterne trovano più facile costruire un consenso per misure anche militari

Poi l’accusa pesante:

Noi abbiamo visto che c’è un’opposizione, chiamiamola così, di dialogo e democratica che partecipa alle elezioni, e ci sono quelli che hanno creato disordini costati la vita a cittadini innocenti o strumentalizzati: la Machado ha i 27 morti dell’altro anno sulla coscienza. Non ha sparato lei personalmente, ma ha dato lei l’ordine di sparare. Lei è una mercenaria,

si deve smontare il fatto che lei sia la leader dell’opposizione: Machado è la leader di nessuna opposizione. L’opposizione si presenta alle elezioni; lei è la leader semplicemente dell’apparato paramilitare al servizio degli USA in Venezuela

Contropiano ricorda ancora come il premio Nobel a Machado è parte di un’operazione politica che vuole creare le condizioni per invadere il Venezuela e rovesciare il legittimo governo chavista e bolivariano di Maduro. Gli USA, da settimane, hanno militarizzato le acque davanti a Caracas, hanno ucciso 21 persone, minacciano l’invasione, con la scusa di contrastare il narcotraffico.

Fanno poi discutere le alleanze che il suo partito, Vente Venezuela, ha stretto con partiti come Vox in Spagna o il Likud in Israele. A elogiarla personaggi come Matteo Salvini, Marine Le Pen, Geert Wilders, Viktor Orbán e Javier Milei.

A conferma della sua visione “democratica” il fatto che, dopo aver ricevuto il Nobel ha nuovamente ribadito che “oggi più che mai possiamo contare sul presidente Trump” perché riporti “libertà e democrazia” in Venezuela. Come fatto in Cile con Allende?

