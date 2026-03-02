Marcella Mariani, la tragica storia della Miss Italia di talento

Ripercorriamo la storia di Marcella Mariani, Miss Italia 1953 e promettente attrice, morta giovanissima in un incidente aereo.

Miss Italia è un concorso di bellezza volto ad eleggere, simbolicamente, la ragazza più bella d’Italia. Nato nel 1946, vede come suo antesignano “Cinque mila lire per un sorriso”, che si tenne dal 1939 al 1941 da un’idea del pubblicitario, pittore, intagliatore, grafico e critico d’arte Dino Villani. Al fine di sponsorizzare una marca di dentifricio.

Nel corso degli anni, Miss Italia ha lanciato numerose future subret, attrici e presentatrici ed è sopravvissuto nel corso dei decenni ai cambiamenti sociali del Paese. Per quanto, comunque, da diversi anni abbia una visibilità molto più ridotta che in passato.

Il concorso però ha anche conosciuto storie tragiche, come quella di Marcella Mariani, promettente attrice, morta a soli 19 anni per un incidente aereo. Ripercorriamo la sua breve vita.

La storia di Marcella Mariani

Marcella Mariani nasce a Roma l’8 febbraio 1936. Nata e cresciuta al Valco San Paolo, nel quartiere romano dell’Ostiense, partecipa a Miss Italia a soli 16 anni, quando si teneva d’inverno anziché d’estate, vincendo anche il concorso che nel 1953 vedeva come splendida cornice il paesaggio innevato di Cortina d’Ampezzo. A premiarla un giovane Alberto Sordi, attore romano all’epoca in ascesa e destinato a diventare uno dei più grandi del Cinema italiano. In giuria c’era anche Silvana Mangano.

Proprio quel Cinema che si accorge subito della sua bellezza, che ricordava fortemente quella di Sofia Loren. La diva originaria di Pozzuoli, con la quale il destino si incrocerà tragicamente.

All’epoca viveva con i genitori, la sorella Fernanda e il fratello più piccolo Franco, in un appartamentino di tre stanze di via Damasco 37, al valico San Paolo, rione popolare nell’Ostiense. Il papà Saverio lavora in comune e confida che il successo della figlia lo aiuti economicamente.

Fernanda faceva invece la cassiera in un cinema, esperienza lavorativa fatta dalla stessa Marcella quando aveva 15 anni.

I film con Marcella Mariani

E così ottiene subito un ruolo in “Canzoni, canzoni, canzoni“, regia di Domenico Paolella (1953). Tuttavia, è decisa a imparare bene il mestiere della recitazione, al fine di non basare le proprie forze solo su fattori meramente estetici.

Si iscrive così al Centro sperimentale di cinematografia, una Fondazione nata nel 1935 in concomitanza con la nascita di Cinecittà per allevare futuri attori. Sempre nel 1953 arriveranno altri tre film, tra cui il biografico “Siamo donne“, regia di Alfredo Guarini (1953), dove interpreta se stessa e dove figurano anche altre attrici come Alida Valli, Ingrid Bergman e Isa Miranda.

Lo studio porta subito i suoi frutti: viene scelta dal grande Luchino Visconti per interpretare il ruolo di “Clara” in Senso (1954). La pellicola italo tedesca vanta anche la presenza in qualità di assistenti alla regia, futuri grandi come Francesco Rosi, Giancarlo Zagni e Franco Zeffirelli. La Mariani dimostrò il proprio talento, approfondendo gli aspetti psicologici del personaggio.

L’anno seguente sarà la volta de “Le ragazze di San Frediano“, regia di Valerio Zurlini (1955). Mentre il lungometraggio “Mai ti scorderò“, regia di Giuseppe Guarino (1956), sebbene girato nel 1953 uscirà postumo per problemi di distribuzione.

Dunque, per Marcella Mariani si prefigurava una grande carriera di attrice. A soli 18 anni, infatti, aveva nel suo curriculum già 9 film, tra cui uno diretto da Luchino Visconti.

I giornali dell’epoca scrivono di lei:

Le giova tutto: la fragilità, l’espressione sognante, l’acerbità del corpo ancora impacciato da residui infantili». Può trasformarsi con straordinaria facilità da signorina sofisticata da quartieri alti a piccola esistenzialista vittima delle disgrazie del mondo. La sua ultima scena è nel film Senso di Luchino Visconti. È la ragazza che ascolta atterrita la sfuriata di Farley Granger contro Alida Valli. È buona, modesta, timida: «Il suo aspetto era di star, non il verace esser suo».

Ma per lei, come vedremo, il destino aveva in serbo ben altro.

Marcella Mariani come è morta?

Prima abbiamo detto che il suo destino si intreccerà tragicamente con Sofia Loren, a cui somigliava anche tanto. Infatti, Marcella Mariani fu invitata a recarsi a Bruxelles per rappresentare la bellezza italiana in un Festival, per sostituire Sofia Loren. La quale aveva dovuto rinunciare all’ultimo istante per un impegno. Sebbene questa fosse la versione ufficiale, in quanto, in realtà, non ci andò poiché la madre aveva paura dell’aereo.

La sua presenza è un successo, tanto che si trattiene qualche giorno in più. Fino a quando viene richiamata a Roma di domenica a mezzogiorno tramite Telegramma dalla casa cinematografica per girare un nuovo film. Giunta in aeroporto, riesce a trovare un volo per rientrare la sera stessa: un Daglas Di ci 6 Bi della Sabena, compagnia aerea di bandiera del Belgio fino al 2001, anno della sua chiusura.

Tuttavia, è una ventosa domenica di febbraio e l’aereo con a bordo 29 passeggeri, all’altezza di Viterbo (i piloti credevano di ritrovarsi a Rieti, senza peraltro ottenere la giusta posizione dalla Torre di controllo di Ciampino) si ritrova in mezzo alla bufera di neve sul Terminillo. L’apparecchio comincia ad appesantirsi, a causa delle incrostazioni di ghiaccio che si sono formate sulle ali che, sui duemila metri, toccano i diciotto gradi sotto zero.

Il Daglas così perde quota, picchia a cinquecento chilometri all’ora contro il piano inclinato del monte Organo, un’ala salta via con i due motori, l’altra schizza lontano insieme all’altro, la parte interiore dell’aereo, con il quarto motore, si schiaccia sulla roccia, la fusoliera si apre scagliando fuori i passeggeri. Sarebbe bastato volare qualche decina di metri più su per evitare la tragedia. Sull’aereo ci sono anche quattro bambini.

Le ricerche impegnano per giorni centinaia di uomini. Non sanno dove cercare, nevica sempre e la zona è impervia. Potrebbe essere caduto ovunque o essere stato inghiottito dai ghiacci. Ma dopo nove giorni gli uomini del capitano dell’aeronautica Picchiottini trovano Marcella tra il fosso delle Locchette e quello di Organo, a una decina di metri dalla carlinga distrutta. Il gelo ha conservato intatto il suo corpo dentro una bara di ghiaccio. Ha gli occhi azzurri aperti verso il cielo, una piccola ferita alla tempia sinistra, la mano destra chiusa a pugno davanti alla bocca, ancora con il rossetto intatto.

Sull’anulare sinistro un cerchietto di platino con un castone senza pietra, un piccolo brillante che si è perso nella neve. Per liberarla devono usare un piccone, la portano via su una barella improvvisata con rami d’albero.

La data di morte segna 13 febbraio 1955. Appena 5 giorni prima aveva compiuto 19 anni.

Oggi sul Terminillo, a mille settecento metri di altezza, un cippo di pietra ricorda quel tragico evento a turisti e sciatori.

Sei anni prima, l’opinione pubblica italiana aveva già vissuto un’altra tragedia: quella di Superga, avvenuta il 4 maggio del 1949, nella quale persero la vita i giocatori del “Grande Torino“.

L’amore tormentato con Ennio Girolami

In realtà, Marcella un mese prima della tragedia aveva cercato di togliersi la vita ingoiando venti pastiglie di sulfamidici. Il motivo era sentimentale: voleva sposare l’attore Ennio Girolami, definito «il Marlon Brando italiano», trovando però l’opposizione della madre. Lo aveva conosciuto a Tirrenia durante le riprese del film “Il cantante misterioso“, si vedono di nascosto come due ragazzini degli anni Cinquanta. Per una storia che ricorda quella di Anna Maria Pierangeli.

Ascolta l’articolo

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità