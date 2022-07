Inviato Rai Marc Innaro mandato via dalla Russia: censura anti-Putin?

Marc Innaro della Rai censurato

La Rai si è schierata apertamente contro Putin e la Russia. Lo ha fatto capire in tutte le trasmissioni, e laddove ci sono voci più oggettive e critiche verso la NATO e l’Unione europea per quanto stanno facendo in Ucraina, esse vengono messe alla berlina, emarginate. Anche quando si tratta di intellettuali qualificati come Orsini. Ultimo atto clamoroso quello ai danni di Marc Innaro, inviato dalla Russia da otto anni.

Come riporta Libero, che a sua volta ha attinto da Il Fatto quotidiano, Innaro, per esempio, aveva fatto notare che negli ultimi 30 anni “non è stata la Russia ad allargarsi ad Est, ma la Nato” e che su questo “gli Usa e l’Europa qualche considerazione avrebbero dovuta farla“. Le sue posizioni lo hanno così portato ad una graduale emarginazione dal TG1 di Monica Maggioni da quando è iniziato il conflitto. Trovando di contro maggiore spazi da opinionista per Tg2, Tg3, Rainews e Giornale Radio.

Marc Innaro mandato via dalla Russia: la sua reazione ironica

La reazione di Marc Innaro non si è fatta attendere. Sebbene abbia risposto con ironia:

Mi sarebbe spiaciuto non esserci, visto che in quella lista sono finiti colleghi che stimo molto e addirittura Oliver Stone, uno dei miei registi preferiti (riferendosi alla lista dei filo-putiniani stilata dal Pd)

Sono qui da otto anni, non bisogna restare abbarbicati alla poltrona

Chi sostituirà Innaro in Russia

A sostituire Marc Innaro in Russia come corrispondente dovrebbe essere Alessandro Cassieri, sebbene anche lui però bollato dal Pd “filo-putiniano“. Vedremo quanto durerà, almeno che non si allineerà al pensiero unico che vogliono sulla prima rete pubblica. Tra parentesi, finanziata anche con i nostri soldi.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto

Ricevi news senza censure su Telegram