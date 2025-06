Maranzana, dove si trova il paese dei pupazzi babaci

Vediamo come si arriva a Maranzana, comune del Monferrato dove è possibile vedere i pupazzi babaci. Vediamo anche cosa significa babaci.

Maranzana è un comune italiano di circa 200 abitanti situato nella provincia di Asti, tra le colline del Monferrato, in Piemonte, immerso tra campi e vigneti. Come altri piccoli comuni italiani, soprattutto quelli situati in posizioni remote e periferiche, dove è ancora più difficile trovare servizi adeguati e occupazione, è vittima da anni di un costante svuotamento. Così si è inventato un modo per attrarre visitatori e turisti e quindi ravvivarsi: collocare pupazzi tra i suoi vicoli chiamati babaci.

I pochi abitanti inizialmente erano scettici e vedevano tali pupazzi come inquietanti. Ma ora hanno familiarizzato con essi, anche in virtù dell’interesse che stanno suscitando nei visitatori italiani e stranieri che accorrono nel borgo per vederli.

Vediamo meglio cosa sono i pupazzi babaci di Maranzana e come si arriva.

Cosa sono i babaci di Maranzana

Come spiega Gran Monferrato, tra la primavera e l’estate, quindi tra aprile e settembre, nel comune di Maranzana da qualche anno solo collocati i babaci per le strade, soprattutto in occasione delle feste. In questo modo, il visitatore, ma anche gli stessi abitanti, possono scattare selfie con loro o fotografarli.

Ogni babacio raffigura una storia, è vestito in modo particolare e potremo sapere qualcosa in più su di loro anche chiedendo agli abitanti del posto.

Si tratta di bambole di pezza a grandezza quasi umana, realizzati in stoffa e vestiti con gli abiti dei cittadini. Dunque, anche un ottimo esempio di riciclo di abiti usati. Realizzati da donne del posto che impagliano abiti e sono anche impreziositi da accessori: cappelli, strumenti musicali, borse, collanine, ecc.

L’interesse e la curiosità crescente che hanno suscitato, hanno spinto le persone del posto a realizzarne tanti e posizionarli in tanti angoli del paesino.

Ecco un interessante video su Youtube che rende bene l’idea:

Cosa significa babaci?

In molti si chiedono cosa vuol dire Babaci. In effetti è un nome curioso. Semplicemente, si tratta della forma plurale di babaciu, una parola in dialetto piemontese che significa bambola o pupazzo.

Oltre ai babaci, a Maranzana è possibile anche apprezzare la panchina Big Bench 288, di colore verde e giallo, che fa parte del circuito di panchine giganti installate in Monferrato. Per un’idea dell’americano Chris Bangle.

E’ possibile raggiungerla percorrendo un caratteristico sentiero situato tra i vigneti. In zona c’è anche il Bosco delle Sorti. Tra le zone limitrofe troviamo anche Acqui Terme, che merita una visita.

Come si arriva a Maranzana

Dove si trova Maranzana? Il paesino si trova “a cavallo” tra la provincia di Alessandria e quella di Asti Di seguito lasciamo le indicazioni stradali per raggiungere Maranzana.

