Morto Maradona, simbolo degli oppressi e più grande calciatore di tutti i tempi

Questo infausto 2020 ci ha portato via pure lui: Diego Armando Maradona. A detta di molti, me compreso, il più grande calciatore di tutti i tempi.

Maradona aveva compiuto da poco 60 anni (lo scorso 30 ottobre) e aveva anche subito un intervento al cervello, peraltro riuscito. Ad ucciderlo, secondo quanto riportano i principali media, sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. Mentre si trovava nella casa di Tigres, zona alla periferia Di Buenos Aires

Ha militato nell’Argentinos Juniors, nel Boca Juniors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia e nel Newell’s Old Boys. Tra i trofei e riconoscimenti più importanti, senza dubbio rientrano un Mondiale vinto con la sua Argentina in Messico nel 1986, 2 scudetti con il Napoli e un Pallone d’oro alla carriera (non gli fu dato prima in quanto non veniva concesso ai calciatori extra comunitari).

Diego Armando Maradona è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, ma anche un simbolo per gli oppressi. Ecco perché.

Maradona simbolo degli oppressi

Diego Armando Maradona può essere considerato il più grande di tutti i tempi perché, rispetto a Pelé col quale si contende questo riconoscimento, ha dimostrato il suo talento in diversi contesti. Anche, e soprattutto, nel nostro difficile campionato di Serie A. E proprio in quegli anni ’80, quando le squadre praticavano il catenaccio e un gioco difensivista.

Non solo, trascinò la sua Argentina nella vittoria del Mondiale in Messico, mentre Pelé vinse sì 2 mondiali, ma contando su una nazionale brasiliana incredibile.

Ma Maradona non è stato solo questo. E’ stato anche un simbolo di riscatto per gli oppressi. Non a caso, era grande amico del compianto Hugo Chavez, oltre che grande estimatore di Ernesto Che Guevara. Del quale aveva anche un grosso tatuaggio.

Maradona vinse quel Mondiale battendo in finale proprio quell’Inghilterra, che sconfisse la sua Argentina nella contesa delle isole Folkland (proprio oggi ho dedicato un articolo alla Thatcher, allora Primo Ministro inglese senza remore). Con un gol meraviglioso, forse il suo più bello.

Ma anche a Napoli incarnò questo spirito rivoluzionario. Quella Napoli, che per qualche anno strappò il potere ai club dominanti del Nord: Inter, Milan e Juventus. Vinse anche una Coppa Uefa coi partenopei, sfiorando il secondo scudetto (che il Napoli vincerà comunque l’anno dopo) e arrivando in finale di Coppa Italia.

Non a caso, a Napoli è considerato il Re della città, nonché un autentico Dio.

Certo, come uomo non è stato proprio il massimo. E se non avesse avuto il vizio della droga, avrebbe probabilmente vinto qualche altro trofeo. Ma tant’è. Di Maradona è stato accettato e riconosciuto anche la sua sregolatezza, oltre che il suo infinito genio.

Ecco il gol che segnò a quella odiata Inghilterra: