La mail di Virgilio e Libero non funziona da ore: ecco perché

Perché la mail di Virgilio e Libero non funziona? Di tanto in tanto, le piattaforme che utilizziamo abitudinariamente – per lavoro o per diletto – ci “abbandonano“. Finendo fuori uso, o, come si suol dire in gergo “in down“, lasciandoci senza il servizio che offrono. Fondamentale per il lavoro, per la sua ricerca o per comunicare con il mondo.

Lo abbiamo visto capitare spesso ultimamente con tre app che usiamo costantemente: Facebook, Instagram e WhatsApp. Disservizi causati da quando tutte e tre piattaforme sono state uniformate in un unico sistema, accorpate dalla nuova società di Mark Zuckerberg, Meta (ne abbiamo parlato qui).

Ma vediamo perché la mail di Virgilio e Libero non funziona.

Perché la mail di Virgilio e Libero non funziona

Da lunedì 23 gennaio, il servizio di posta elettronica di Virgilio e Libero è inaccessibile. Servizio utilizzato da centinaia di migliaia di utenti, i quali stanno provando da giorni ad accedere alla loro mail senza riuscirvi. Il che provoca non pochi problemi ed irritazioni a chi deve ricevere mail importanti.

Accedendo alla mail di Virgilio, si legge un comunicato nel quale viene riportato che il disservizio però non sarebbe provocato da attacchi hacker, come ha spiegato Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline:

Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto – e che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni

Oltre al comunicato di Italiaonline, lo staff di Virgilio si scusa ovviamente con gli utenti, ricordando l’ormai quarto di secolo di onorato servizio. Chiudendo il messaggio con:

Prevediamo di poter avere maggiori informazioni nelle prossime ore. In ogni caso terremo aggiornati i nostri utenti, come fatto finora, attraverso i canali di Italiaonline.

Mail di Virgilio e Libero non funziona: come risolvere

Dunque, non resta che attendere e sperare che tutto sia ripristinato quanto prima. La causa non dovrebbe essere dovuta ad un attacco Hacker, quindi non dovrebbero esserci problemi legati alla privacy.

Nel frattempo, gli utenti di Virgilio e Libero dovrebbero avvertire i propri contatti del problema, facendo dirottare le loro mail su eventuali altri servizi di hosting.