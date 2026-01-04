Maduro tra Ceausescu e Allende: rimosso dagli Usa sotto le bombe

Vediamo perché Nicolas Maduro è stato arrestato e il confronto con i casi Allende e Ceausescu.

Undici settembre 1973, 3 dicembre 2026. Quasi 53 anni di distanza, Kissinger non c’è più, ma la “dottrina Monroe” applicata dagli Usa sul continente americano è sempre quella: rimuovere i governi che non si sottomettono. Ed ecco che Nicolas Maduro ha fatto la stessa fine di Salvador Allende, o quasi.

Già perché se il Presidente cileno è morto sotto le bombe sganciate contro la Moneda, il parlamento del Cile, Maduro è stato arrestato insieme alla moglie, proprio come accadde a un altro presidente: Nicolae Ceaușescu.

Certo, anche con quest’ultimo la similitudine è forzata perché il rumeno era un dittatore, in carica da decenni. Mentre Maduro, proprio come Allende, è stato democraticamente eletto. Checché ne dicano gli stati occidentali democratici solo sulla carta, ma dittatoriali nei metodi.

Abbiamo già spiegato le vere ragioni dietro l’interesse degli Usa sul Venezuela, le solite. Già viste in Afghanistan e Iraq. Il premio Nobel alla Machado è stato preparatorio a tutto ciò. Potrebbe essere lei il burattino imposto dagli americani alla guida del paese.

Lo avevamo detto: Donald Trump in questo secondo mandato non sarebbe stato come nel primo, essendosi circondato di personaggi come Peter Thiel ed Elon Musk, che hanno pesanti interessi nel settore aerospaziale applicato all’esercito. E i fatti ci stanno dando ragione.

E ora a rischiare è Cuba, orfana dei fratelli Castro e di nuovo a rischio di tornare ad essere fagocitata dai capitalisti. Ma anche il Canada è nelle mire espansionistiche del Tycoon e perfino la Groenlandia. Che temeva un’invasione russa, tanto da farci un film. Ma il rischio viene da Ovest.

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Di cosa parleremo Toggle Notifiche push abilitate Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità