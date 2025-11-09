La Madonna non è ‘corredentrice’: cosa significa e cambia per la figura di Maria?

Papa Leone chiarisce il ruolo di Maria e perché non può essere definita corredentrice.

La nota dottrinale «Mater Populi fidelis» dell’ex Sant’Uffizio, approvata e firmata da Leone XIV, cambia il ruolo di Maria, la Madonna. Essa può essere definita “Madre di Dio“, “Prima discepola di Cristo“, ma non “Corredentrice“. Quest’ultimo aggettivo la allontanerebbe troppo dal linguaggio della Scrittura e della patristica. Se è vero che “Tutto viene da Lui“, come affermano soprattutto le Lettere agli Efesini e ai Colossesi, Maria è ciò che è grazie a Lui. Pertanto, il termine “Corredentrice” ne oscurerebbe la vera origine.

Maria non corredentrice: cosa significa?

Il titolo Maria «Corredentrice» appare per la prima volta nel XV secolo

come correzione dell’invocazione di Redentrice (abbreviazione di Madre del Redentore) che Maria riceveva dal X secolo»

Fu San Bernardo ad assegnare alla Madonna un ruolo ai piedi della Croce che dà origine al titolo di Corredentrice. Per secoli si è così inteso che proprio Maria abbia reso possibile la Redenzione realizzata da Cristo o la sua unione con Cristo accanto alla Croce redentrice.

Per quanto riguarda l’uso da parte dei Papi, il primo ha utilizzarlo fu Pio XI il 20 luglio 1925, rivolto alla Regina del Rosario di Pompei.

Madonna non corredentrice: cosa cambia?

Se Karol Wojtyla aveva definito la Madonna “corredentrice” ben 7 volte, Papa Ratzinger aveva già segnato un cambio di rotta nel 2002, in occasione del suo libro. Egli riteneva che potesse causare malintesi.

Lo stesso ha fatto il suo successore, Papa Francesco. Il quale più volte ha ribadito che Maria

non ha mai voluto prendere per sé qualcosa di suo Figlio. Non si è mai presentata come co-redentrice (…) vanno quindi bene titoli come «Madre dei credenti», «Madre spirituale», o «Madre del popolo fedele», ma «Corredentrice» no: in generale, bisogna evitare «titoli ed espressioni riferiti a Maria che la presentino come una specie di “parafulmine” di fronte alla giustizia del Signore, come se Maria fosse un’alternativa necessaria all’insufficiente misericordia di Dio

Insomma, il ruolo di Maria viene in qualche modo ridimensionato. Pur restando la madre di Cristo, non è grazie alla sua intercessione che Cristo sia stato redento, né che si sia unita a lui sulla croce.

Fonte:

Corriere della sera

