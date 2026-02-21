Luigi Di Maio inarrestabile: ora è anche Professore Onorario al King’s College London

Luigi Di Maio è stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Defence Studies del King’s College London.

Luigi Di Maio è stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Defence Studies del King’s College London. Con l’obiettivo, scrive lui stesso sui Social di

contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche

La carriera incredibile di Luigi Di Maio

Definirla “folgorante” sarebbe riduttivo. La carriera di Luigi Di Maio ha semplicemente dell’incredibile. Simbolo della “lotta alla povertà” targata Movimento 5 stelle tramite lo sgangherato quanto utile Reddito di cittadinanza, Giggino da Pomigliano d’Arco si è ritrovato a diventare deputato nel 2018 e Ministro dello Sviluppo economico e vice presidente del Consiglio nel Governo Conte I creato dai pentastellati con la Lega. Un esecutivo che però durerà appena un anno, poi arriveranno Conte II e Draghi con l’inserimento graduale di Pd e Forza Italia.

Ma la carriera di Di Maio non subisce contraccolpi, anzi, avanza spedita. Sarà infatti nominato Ministro degli esteri e poi Inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico. Una vita che neppure uno sceneggiatore di Netflix avrebbe potuto inventarsi meglio.

Il tutto però non suscitato critiche, ilarità e polemiche, dato il suo scarno curriculum. Sul quale spiccavano poche esperienze professionali, tra qui quella di Stewart allo Stadio San Paolo di Napoli (oggi Stadio Maradona) e l’assenza di una Laurea.

Cos’è il King’s College di Londra

Ora il nuovo, prestigioso incarico. I maligni dicono, per aver appoggiato il Governo Draghi uscendo dal M5S. Fatto sta che, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, il King’s College è stato fondato nel 1829 dal Re Giorgio IV e dal duca di Wellington e vi hanno studiato personalità di spicco a livello globale come Virginia Woolf a Thomas Hardy.

Non solo, da qui sono stati sfornati ben 12 futuri Premi Nobel, tra alunni e accademici. E chissà che, vista la piega che ormai ha assunto la vita di Di Maio, non arriverà la statuetta di Stoccolma pure per lui.

