Ludo & Felix: apre in Italia Parco divertimenti più grande di EuroDisney

Ludo & Felix dove apre

Il Parco divertimenti più grande di EuroDisney, versione parigina di Disneyland, apre in Campania. A Maddaloni, per la precisione, in provincia di Caserta. Più precisamente, come riporta Il fatto vesuviano, nel sito dell’ex cava Cementir. Un’area più estesa anche di Gardaland, il parco divertimenti più grande d’Italia, essendo di 58 ettari. Si chiamerò Ludo & Felix.

Più precisamente, si divide in 2 parti:

Ludo, il parco tematico che interesserà 40 ettari Felix, il polo culturale, che sarà sviluppato su 60 ettari

Ludo & Felix quanto è costato

Il progetto è stato presentato a Capua, e costerà 400 milioni di euro. Di cui 270 milioni di fondi del PNRR e 130 milioni provenienti da privati. Lo scopo primario è quello di creare nuovi posti di lavoro, che dovrebbero essere circa 3500, così suddivisi: dipendenti diretti (1500) e indiretti dell’indotto (altri 2000).

Inoltre, il 40% del parco sarà destinato ad azionariato popolare. Con gli utili assegnati alle istituzioni locali al fine di reinvestirli nella stessa ex Terra di Lavoro. A dirlo Filippo Ferdinando Gustavo Vettone, ideatore del progetto.

Conclusioni

Una bella iniziativa dunque, che oltre a creare nuovi posti di lavoro, consentirà anche di rilanciare un’area dismessa. Una delle tante al Sud, testimonianza di un industrialismo finito male.