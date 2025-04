Lucio Montanaro: da Nino D’Angelo a Mario Merola, la sua storia

Ripercorriamo la storia di Lucio Montanaro e i film in cui figura al fianco di attori come Lino Banfi, Nino D’Angelo e Mario Merola.

Proseguiamo il nostro viaggio nello sterminato mondo dei caratteristi del cinema italiano e in questa tappa parliamo di Lucio Montanaro, comico pugliese molto attivo soprattutto tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Per poi prendersi una lunga pausa dalle scene e riapparire sporadicamente.

Il suo personaggio è solitamente goffo, con un marcato accento pugliese, per quanto, comunque, in alcuni film verrà doppiato. Ovvero in La dottoressa del distretto militare, L’insegnante viene a casa, La dottoressa ci sta col colonnello e Tutta da scoprire.

Ma, soprattutto, a caratterizzarlo è il fatto che spesso venga preso a schiaffi dall’attore protagonista di turno. Tra le mani che hanno onorato le sue paffute guance, si ricorderanno quelle di Mario Merola e Nino D’Angelo.

In carriera ha lavorato, oltre che con questi ultimi due, anche con Lino Banfi, Alvaro Vitali e Pippo Franco.

Ripercorriamo la carriera di Lucio Montanaro.

Gli esordi di Lucio Montanaro

Lucio Montanaro nasce a Martina Franca il 22 giugno 1951. Come egli stesso ha dichiarato in una intervista:

Da bambino adoravo recitare al cinema. Mia madre, i miei genitori, la fede religiosa mi hanno insegnato a fare l’artista. Insomma, alla fine ho fatto quello che sognavo di fare da bambino, perché sono cresciuto con le recite, insieme ai miei compagni di scuola, e con le battute.

Esordisce nel western Giubbe rosse (1975) di Joe D’Amato, con protagonista Fabio Testi. Nello stesso anno recita anche in Vieni vieni amore mio (1975), regia di Vittorio Caprioli, mentre nel 1976 appare nel cast di Zio Adolfo in arte Fiurer (1976), regia di Castellano e Pipolo, una parodia sulla seconda guerra mondiale con Adriano Celentano.

Ma è con La dottoressa del distretto militare, regia di Nando Cicero, dello stesso anno, che ha un ruolo più evidente. Caratterizzato da quel personaggio che sarà un vero e proprio marchio di fabbrica di tutta la sua carriera. Inoltre, inizia per lui il fortunato filone della Commedia sexy all’italiana.

I film con Nino D’Angelo e Mario Merola

Le apparizioni in quel filone saranno però intervallate anche da altri film, soprattutto aventi come protagonisti Nino D’Angelo e Mario Merola. Se le pellicole di Nino D’Angelo hanno prevalentemente un tono leggero e lo vedranno un autentica spalla del “casco d’oro” della canzone napoletana, quelle con il Re della sceneggiata Mario Merola, avranno invece tinte più cupe, sfociando spesso nel drammatico e nella tragedia. Il suo personaggio, comunque, viene utilizzato proprio soprattutto per alleggerire i toni e inserire un tocco di comicità alla commedia.

Nel 2024, Lucio Montanaro è co autore del libro Lucio Montanaro racconta Mario Merola, un tributo al re della sceneggiata napoletana dove racconta i propri ricordi più preziosi e divertenti dei momenti pubblici e privati vissuti insieme, tra palcoscenici e vita quotidiana. Nel libro, inoltre, Montanaro celebra la tradizione e il cuore della cultura partenopea vissuta grazie al Cinema in prima persona.

Sarà invece con Nino D’Angelo che chiuderà sostanzialmente i migliori anni della sua carriera, con i film Popcorn e patatine, regia di Mariano Laurenti (1985) e Fotoromanzo, regia di Mariano Laurenti (1986).

Gli ultimi lavori

Occorrerà attendere circa dieci anni per rivedere Lucio Montanaro in un film: si tratta di Club vacanze, regia di Alfonso Brescia (1995), ultima pellicola di quest’ultimo che vede presente anche Alvaro Vitali nel ruolo di Pierino. Anch’egli però ormai lontano dai vecchi fasti già da tempo (troverete il video a lui dedicato alla fine). Tuttavia, sfortunatamente, il film non sarà mai distribuito nelle sale e troverà spazio solo in formato di vu di nel 2004.

Lo rivedremo poi nel Duemila in Se lo fai sono guai, regia di Michele Massimo Tarantini (2001). E L’allenatore nel pallone 2, regia di Sergio Martino (2008).

Nel 2022 appare nella web serie GiGi TV Show, 10 domande alla Commedia sexy all’italiana, per la regia di Luigi Addate.

Prima del succitato libro su Merola, nel 2019 ha dato alle stampe il auto biografico: Il meglio della vita mia, ma sinceramente non ricordo tutto!

