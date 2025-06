Luca Dirisio, ecco che fine ha fatto oggi

Che fine ha fatto Luca Dirisio? Dopo lo straordinario successo degli esordi, tra il 2004 e il 2006, è gradualmente uscito dai radar.

Che fine ha fatto Luca Dirisio? Nel 2006 presentò al Festival di Sanremo un brano con il titolo “Sparirò” e in effetti lo ha fatto davvero. Battute mediocri e scontate a parte, in realtà non è così, visto che successivamente ha continuato a incidere dischi. Per quanto, comunque, sia sparito dai radar della musica mainstream da un bel po’ di anni. Ripercorriamo in breve la sua carriera.

La storia di Luca Dirisio

Come riporta Wikipedia, Luca Dirisio è nato a Vasto, provincia di Chieti, il 18 giugno 1978. Comincia a strimpellare la chitarra a 14 anni, ma anche a prendere lezioni di canto e a cimentarsi nella scrittura di brani.

Il primo traguardo importante lo ottiene nel 2003, quando vince il Summer Live Festival 2003. Conosce così il produttore discografico Giuliano Boursier e pubblica il singolo Calma e sangue freddo, che diventa un grande successo radiofonico e televisivo grazie al videoclip, partecipando al Festivalbar 2004 dove si aggiudica anche il premio Artista rivelazione dell’anno.

Nell’autunno dello stesso anno arriva anche l’omonimo album di debutto, trainato dal successo del primo singolo, Calma e sangue freddo appunto, ma anche dai singoli successivi: Il mio amico vende il tè, Usami e Per sempre.

Luca Dirisio venderà oltre 150mila copie e sarà pubblicato anche in una versione spagnola nel paese iberico.

Il cantautore abruzzese batte il ferro finché è caldo e pubblica subito, due anni dopo, il secondo album: La vita è strana. Dal quale sono estratti: La ricetta del campione, L’isola degli sfigati e Se provi a volare, brano facente parte della colonna sonora del film High School Musical.

L’album contiene anche la succitata traccia Sparirò, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2006 anche nelle vesti di autore, dove sarà eliminato al termine della terza serata. L’anno precedente aveva partecipato come ospite duettando con l’amico Paolo Meneguzzi, col quale ha condiviso grossomodo la stessa parabola artistica.

Il secondo disco ottiene un buon successo commerciale, piazzandosi anche meglio nella sua massima posizione (25mo anziché 30mo rispetto al precedente).

Con la stessa cadenza biennale, il 2008, Luca Dirisio pubblica il terzo disco: 300 all’ora. Trainato dal singolo Magica, sarà estrapolato successivamente anche il singolo Fragole, ciliegie e miele. Il disco ottiene meno successo dei precedenti ed è l’ultimo prodotto dalla Sony BMG.

Per ritrovare l’ispirazione dei primi lavori, l’artista cambia management e collaboratori, rivolgendosi a un sound più brit. Di fatti, vola in quel di Londra per incidere il quarto disco: Compis. Nel disco, oltre a Nell’assenzio e La pazienza già singoli del 2009, troviamo La musica è in coma, che ironizza sulla situazione musicale attuale.

Partecipa sempre nel 2011 a L’isola dei famosi, contravvenendo a ciò che aveva detto nel suo precedente brano L’isola degli sfigati, confermando così un periodo di crisi professionale e di perdita di slancio dopo il grande successo dei primi due album. Non gli andrà benissimo: sarà eliminato nel corso della terza puntata con il 68% dei voti. Ma, soprattutto, perderà molta credibilità e si attirerà molte critiche dai fan della prima ora.

Dopo alcuni singoli, occorrerà attendere 8 anni per un nuovo album: Bouganville, del 2019, che sancisce il ritorno del suo sodalizio artistico con l’arrangiatore dei suoi primi successi, Giuliano Boursier. L’uscita del disco viene anticipata dalla pubblicazione di 2 singoli: La mia gente e Come il mare a settembre, mentre nel 2020 sarà la volta di Occhi negli occhi. Ma ormai il successo dei primi anni è molto lontano.

Luca Dirisio oggi

Dopo l’ottimo esordio del primo album omonimo, bissato dal secondo disco La vita è strana, la vittoria del Festivalbar come esordiente e una partecipazione a Sanremo, per Luca Dirisio si è verificato un costante declino professionale che lo ha portato lontano dai primi successi. Anziché rilanciarlo, la partecipazione a L’isola dei famosi del 2011 ha ulteriormente peggiorato la situazione. Oggi si esibisce ancora live in eventi locali ed è molto attivo su Instagram.

Nel 2024 è stato ospite di Andrea Delogu per Rai Radio 2 nello spazio “La Versione di Andrea”, per commemorare i 20 anni dall’uscita di Calma e sangue freddo.

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità