Luc Merenda: fotomodello, attore e antiquario, la sua storia

Modello, attore e infine antiquario. Liuc Merenda è stato questo e tanto altro. Protagonista del genere poliziottesco, dal carattere forte e dall’espressione dura. La stessa che abbiamo apprezzato in diversi film di quel genere, ma anche in una pellicola Pompieri 2, quando veste i panni di un sergente di ferro nel difficile compito di raddrizzare una squadra di vigili del fuoco sgangherati.

Fisico slanciato, volto fotogenico, fu proprio un suo rifiuto a lanciare Maurizio Merli, altro protagonista del genere poliziottesco, la cui storia troverete alla fine di questo video. Il film in questione è Roma violenta, del 1975, diretto da Marino Girolami, che fu un successo al botteghino, nonostante i due attori fossero molto diversi: Merenda bruno, mediterraneo. Merli scandinavo, biondo con gli occhi azzurri.

Involontariamente Liuc Merenda lanciò anche Thomas Milian e sempre per un rifiuto: si tratta del film Il trucido e lo sbirro, del 1976, che non volle girare perché non si vedeva nel ruolo della macchietta, con la parrucca.

In una intervista, Quentin Tarantino, che amava il genere poliziottesco oltre allo spaghetti western di Sergio Leone, in una intervista ammise che se aveva deciso di fare il regista lo doveva anche a Merenda. Il quale lo ricambiò con un cameo in Hostel 2, film del 2004 da lui prodotto.

Di seguito ripercorriamo la sua storia.

La storia di Luc Merenda

Luc Merenda nasce a Nogian le ruà il 3 settembre 1943, piccolo comune della Loira. Di origini italiane da parte del nonno paterno, per quanto comunque i genitori fossero di Lugano, trascorre l’infanzia ad Agadir in Marocco, per motivi di lavoro dei genitori. Suo padre svolge una vita sui generis, fa l’artista e l’architetto: appassionato di cinema, come racconta in una intervista, a vent’anni si era fatto comprare un monastero in Provenza dove ospitare artisti squattrinati e un cinema dove importava film americani.

A 13 anni torna in Francia, trasferendosi nella capitale Parigi, acquisendo la maturità e intraprendendo tanti tipi di sport differenti: paracadutismo, motociclismo e sport da combattimento, in particolare il savàt, divenendo un esperto della disciplina.

A 24 anni, si trasferisce negli Stati Uniti, a New York, per conseguire un master alla Columbia University. Per mantenersi lavora come cameriere, ma una ragazza conosciuta lì lo persuade a fare il modello, il suo stesso lavoro, vista la sua prestanza fisica.

E così, dopo un primo scetticismo iniziale, invia delle foto a un’agenzia di fotomodelli, ottenendo un contratto per fare da testimonial a vari prodotti americani. La sua notorietà da fotomodello arriva anche nella natìa Francia, dove fa ritorno nel 1970.

Nel 1970 inizia anche la carriera di attore. Tra i primi 5 film girati tutti in territorio francese, vale la pensa menzionare Le 24 ore di Le Man, al fianco del grande Stiv Mec quin, e il western Sole rosso, di Terenz Iang. La prima pellicola di protagonista è Così sia, del 1972, diretto da Alfio Caltabiano, dove interpreta il bandito Così sia. Film che avrà anche un sequel, sempre con Merenda protagonista.

Il genere poliziottesco

Ma è con il genere poliziottesco che raggiunge la massima popolarità. La prima pellicola che gira è “Milano trema: la polizia vuole giustizia“, di Sergio Martino, del 1972. Con il regista inizia una prolifica collaborazione, che vedrà la nascita di altri film di successo, come “I corpi presentano tracce di violenza carnale“, del 1973; “La polizia accusa: il Servizio Segreto” uccide del 1975. Un’altra pellicola di successo è “Napoli si ribella“, sebbene la regia sia di Michele Massimo Tarantini, film del 1977.

Particolare fu invece il retroscena dietro Italia: ultimo atto? di Massimo Pirri, anno 1977, per il quale addirittura si mosse la Digos e i Servizi segreti.

Come racconta Merenda:

raccontava la nascita quasi filosofica del terrorismo, delle Brigate Rosse. Raccontava il rapimento di un politico, caricato su un’auto in una piazza dell’Eur e giustiziato a raffiche di mitra. Anticipò il delitto Moro di sei mesi; ci trovammo tutti in casa la Digos. Lo sceneggiatore si scoprì che era un professore di filosofia di Padova affiliato alle BR.

Nella stessa intervista rilasciata a Libero quotidiano, ammette che in quel periodo aveva anche pensato di lasciare il set:

Allora pensai di mollare i set. Dal primo Milano trema, nel 72 che fece 2 miliardi d’incasso mi davano sempre gli stessi ruoli. Perché ti pagano in proporzione degli incassi dell’ultimo film. E io ero sempre il poliziotto; certe volte, ma al limite dell’eclettismo, il poliziotto corrotto, il giornalista o il mafioso.

I film commerciali anni 80

In realtà, il genere poliziottesco vedrà poco dopo affievolire la propria spinta. E per Luc Merenda arrivano ruoli più commerciali. Tra le pellicole del decennio lo ricordiamo in Super fantozzi, regia di Neri Parenti, del 1986, nel quale è l’antagonista del povero Fantozzi, procurandogli tante disavventure attraverso epoche diverse dell’umanità. O in Missione eroica I pompieri 2, regia di Giorgio Capitani, del 1987, dove interpreta il comandante di ferro John Carter, temutissimo dai rammolliti vigili protagonisti.

Con ‘o Re, regia di Luigi Magni (1989), si conclude il decennio e anche il suo ciclo di film. Infatti, occorrerà attendere quasi vent’anni per rivederlo sul grande schermo, seppur in un cameo. La pellicola in questione è l’horror Hostel: Part II, regia di Eli Roth (2007). Di recente è riapparso di nuovo nel film Il paese del melodramma, del 2023, diretto da Francesco Barilli, dove interpreta il ruolo della Morte.

Nel 2024 è protagonista del documentario Pretendo l’inferno, per la regia di Eugenio Ercolani, su soggetto di Stiv Della Casa e dello stesso Merenda. Per il quale, l’anno seguente, ha ricevuto il “premio Protagonista dell’anno“.

Luc Merenda come antiquaro

E siamo così alla terza vita di Luc Merenda. Dopo il modello e l’attore, è la volta dell’antiquario. Lasciato il Cinema, nei primi anni 90 Luc Merenda si trasferisce definitivamente in un antico casale con scuderia annessa vicino Parigi, per consacrarsi all’altra sua passione: l’antiquariato. Riprendendo di fatto le orme di suo padre. Già negli anni 80, infatti, aveva aperto un negozio di antiquariato.

In anni più recenti si è specializzato nell’arte moderna asiatica. In particolare, segue da vicino le opere di Li Cen, un artista taiwanese che paragona esteticamente a un monaco. Dal 2020 si è di nuovo trasferito a Roma.

