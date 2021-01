L’impeccabile Lombardia ha sbagliato 54 volte dati contagi Covid: l’accusa dell’ISS

Attilio Fontana e la sua Giunta regionale lombarda di centrodestra nella bufera per come sta gestendo la situazione Covid-19. Soprattutto il calcolo dei contagi, quello che decreta i colori delle varie regioni da diversi mesi.

Un danno pesante per i locali che ogni volta devono abbassare la saracinesca e ripartire d’accapo. Tra fitti da pagare, dipendenti da dover pagare, pagamenti dei fornitori da rispettare, bollette che arrivano puntuali ogni mese, cibo da buttare e via dicendo. Cosa dire poi della salute psicologica dei cittadini, continuamente stressati da misure che cambiano ogni 15 giorni.

Il paradosso è che lo stesso Fontana ha più volte recriminato i colori che a suo dire danneggiavano la regione Lombardia che gestisce. Eppure, proprio la sua regione ha sbagliato i dati sui contagi inviati all’Istituto superiore di Sanità. Che in virtù di quelli prendeva le conseguenti decisioni.

Ecco tutti i dati sui contagi Covid-19 sbagliati della regione Lombardia.

Come riporta Il Corriere della sera, secondo l’ISS la Regione Lombardia ha ricevuto:

Poi sottolinea come funziona il software per l’inserimento dei dati contagi Covid-19, spiegando così gli errori della regione Lombardia:

Sulla piattaforma è presente da mesi un manuale che chiarisce le modalità di immissione dei dati. Solo le Regioni possono aggiornare e rettificare i dati presenti sul data-base. L’algoritmo per il calcolo dell’Rt non è esile, è basato su standard internazionali, è pubblico, reperibile sul sito web dell’ISS ed è stato illustrato a tutti i referenti regionali che hanno contestualmente ricevuto il software per la sua applicazione e l’eventuale verifica. Il sistema è in uso da trentasei settimane e nessuna‘altra Regione finora ha segnalato anomalie di questa entità sull’immissione dei dati

Ecco come si è difeso il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana:

In difficoltà per proprie mancanze, l’Istituto Superiore di Sanità continua a spostare il tiro da quello che è il vero tema, ovvero il mal funzionamento dell’algoritmo per il calcolo dell’Rt. Uscite a orologeria – prosegue Fontana – con un solo obiettivo: colpire la Lombardia. Non solo dal governo, ma ora anche da quello che dovrebbe essere un organo terzo come l’Istituto Superiore di Sanità e che invece veste sempre più i panni di una parte politica