Ultimo tour dei Litfiba, forse: storia di una farsa lunga 10 anni

Introduzione

“Litfiba tornate insieme” cantavano ad inizio anni Duemila i simpatici Elio e le storie tese, evocando il ritorno della band fiorentina dopo lo scioglimento del 1999. Piero Pelù e Ghigo Renzulli ammisero che ormai stavano insieme da anni in modo forzato e che era venuto il tempo di dividere le loro strade.

Un ricongiungimento nel quale speravano molti fan, me compreso. Che avvenne in effetti nel 2008, con un tour nei palazzetti al quale partecipai pure (Palalottomatica di Roma, che raccontai qui). Peccato che poi col tempo hanno perso credibilità.

Litfiba storia

Volendo riportare in breve la storia dei Litfiba, diciamo che tutto iniziò verso la fine degli anni ’70, quando 5 ragazzacci (come li definirebbe Piero) che bazzicavano in quel di Firenze misero su una band punk-rock. Firenze all’epoca era una ottima fucina del genere, che già infiammava l’Inghilterra da un po’. Si contendevano la scena coi Diaframma. Mentre la musica italiana cercava nuovi talenti, pur restando sempre nell’alveo della classica melodia distintiva.

Negli anni ’80 pubblicano dischi meravigliosi, intrisi di rabbia e rivoluzione. Brani di protesta, poesia e speranza.

I primi anni ’90, malgrado ormai il gruppo fosse tutto nelle mani del duo Pelù-Renzulli, vedeva i Litfiba ancora produrre cose eccelse. Come El Diablo e Spirito. Mentre già Mondi sommersi faceva emergere sonorità più commerciali, con il gruppo che ormai faceva parte appieno della musica mainstream (anche se quel disco contiene forse il loro album migliore: Sparami).

Ultimo disco fu Infinito, il quale, a parte qualche intuizione buona qua e là di testo e arrangiamento, mostrava che i Litfiba fossero arrivati alla frutta.

Negli anni 2000, Piero Pelù intraprende una carriera solita fatta di alterne fortune. Inizia con un disco dal buon successo, Né Buoni Né cattivi, con diversi brani che passano per radio. Dunque, si prosegue sul Pop rock. E comunque la creatività e l’energia si spengono alla distanza.

Ghigo invece prosegue coi Litfiba, ma a parte i primi due dischi ascoltabili (Pelù fu sostituito da “Cabo” Cavallo, voce calda ed interessante), il gruppo esce dal giro che conta e finisce pure a suonare nelle sagre.

Dunque, complice probabilmente una carriera parallela non andata come avrebbero sperato e con i conti correnti sempre più vuoti, Piero e Ghigo si rimettono insieme. E, a parte il succitato tour di riconciliazione, pubblicano anche tre album. Il primo, una raccolta con 2 inediti, e due di inediti.

I due però tornano a contrastarsi e si ri-sciolgono. E mentre Ghigo mette su qualche progetto solista, Pelù intraprende la strada della televisione. Partecipando come giudice a The Voice e perfino a Sanremo. Con lo sconcerto dei fan della prima e della seconda ora.

Ora arriva questo nuovo tour, che i due preannunciano come ultimissimo. Ma un bel forse è d’obbligo.

Ecco ad oggi le date del tour L’ultimo girone dei Litfiba riportate da SkyTg24: