L’Iran può colpire l’Italia? Qual è la capacità dei missili iraniani

Vediamo se l’Iran può colpire l’Italia con i propri missili, analizzando la capacità di gittata dell’arsenale iraniano.

Qual è la distanza tra Iran e Italia? Tra Teheran e Roma si calcola una distanza di circa 3400 Km. Qual è la capacità dei missili iraniani? Secondo le stime teoriche si aggira intorno ai 1500-2000 Km, massimo 3000 per alcune tipologie. Ma non provate nella pratica. I rischi reali per l’Italia quali sono? L’aumento dei prezzi dovuto al rincaro dei costi energetici, e dunque anche di benzina e bollette. Così come il rischio attentati e alle basi militari italiane posizionate sul Mediterraneo o in Medio Oriente.

La guerra in Iran sta preoccupando ovviamente anche l’Italia, soprattutto per la presenza di nostri connazionali non solo nel paese persiano, ma anche nei paesi limitrofi. Come confermano i tanti video che stanno circolando sui Social per opera di italiani che vivono lì o vi si trovano momentaneamente.

Tra questi, anche il Ministro della difesa Guido Crosetto. Il quale si trovava a Dubai, ma per motivi privati tutti da chiarire.

Infatti, l’Iran ha subito risposto all’attacco israelo-americano che ha portato alla morte, tra gli altri, dello Ayatollah Khamenei lanciando missili non solo contro Israele, ma anche gli altri paesi arabi collaborazionisti. Di contro, Israele, sta bombardando anche le zone del Libano dove si concentrerebbero gli Hezbollah.

Insomma, l’escalation è già realtà e Trump sta accontentando armatori, petrolieri e venditori di tecnologie militari. Rispetto al primo mandato, insomma, ha ceduto alle lobby che da tradizione manovrano l’inquilino della Casa Bianca.

Ora in tanti si chiedono: l’Iran può colpire con i suoi missili l’Italia? Vediamo qual è la capacità reale dei missili iraniani.

L’Iran può colpire con i suoi missili l’Italia?

Come riporta Il Messaggero, tra Teheran e Roma ci sono circa 3.400 Km di distanza. Meno sicuramente rispetto a Parigi e Londra (per entrambe in linea d’aria 4mila Km), ma abbastanza per metterci a riparo e in sicurezza rispetto all’arsenale missilistico iraniano, dato che, secondo le stime, il range calcolato della capacità missilistica iraniana è tra 1.300 e 2mila Km.

Certo, le stime che circolano non sono univoche. Per esempio, si calcola che i missili Hoveyzeh/Soumar, potrebbero perfino arrivare a 3mila Km. Ma si tratta, fortunatamente, in gran parte di proiezioni teoriche piuttosto che capacità operative dimostrate.

Il vero problema potrebbero essere rappresaglie rispetto a basi militari italiane sul Mediterraneo o in Medio Oriente. Come già accaduto a una base britannica in Cipro. O gli attentati sul territorio italiano. Pericolo paventato da un quarto di secolo, con la guerra in Afghanistan e per tutte le successive, ma, fortunatamente, mai realmente concretizzatesi.

Certo, c’è la questione del caro prezzi e del caro bollette con l’aumento dei costi energetici. E forse per noi la vera guerra sarà quella solita del carrello della spesa o alla pompa...

