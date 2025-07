L’Intelligenza artificiale riduce di un terzo i posti di lavoro per neolaureati

L’Intelligenza artificiale sta riducendo drasticamente le occasioni di lavoro per i neolaureati.

Se a lanciare l’allarme è un giornale mainstream come The Daily Telegraph, allora c’è da preoccuparsi. Lucy Burton ci fa sapere che i posti entry-level sono calati di quasi un terzo dal lancio di ChatGPT nel 2022. Soprattutto nelle grandi aziende, come le “big four” della contabilità, che riducono le assunzioni di giovani perché l’intelligenza artificiale (IA) svolge ormai molte mansioni base.

Dario Amodei di Anthropic prevede che entro cinque anni l’IA potrebbe eliminare metà dei lavori entry-level in settori come legge, consulenza e finanza. Pesanti ripercussioni già si verificano per chi si occupa di scrittura e copy, dato che in pochi secondi i software producono testi completi. Lasciando poi perdere il discorso di Google che già fornisce risposte esaustive senza più il bisogno di entrare nei siti.

Ci si mette pure la politica

La situazione è aggravata da decisioni politiche: l’aumento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro deciso dal Cancelliere Rachel Reeves e la riforma dei diritti dei lavoratori, che concede tutele immediate contro i licenziamenti, scoraggiano le aziende dall’assumere giovani senza esperienza.

Lord Sharpe, nella Camera dei Lord, ha avvertito che queste norme rendono i datori “avversi al rischio”, penalizzando chi proviene da contesti svantaggiati o università meno prestigiose.

I dati dell’ONS mostrano 987.000 giovani (16-24 anni) inattivi tra gennaio e marzo 2025, mentre le offerte di lavoro per neolaureati sono scese del 33% rispetto all’anno precedente, con ogni posizione che riceve in media 140 candidature (86 nel 2023).

L’IA usata per inviare CV

L’IA stessa, usata dai candidati per inviare centinaia di CV, ha trasformato il mercato del lavoro in una “Tinderificazione” (da Tinder, la popolare chat di incontri), con una competizione feroce e poche opportunità.

Se il caso esposto riguarda la Gran Bretagna, non è difficile ritenere che sia proiettabile a tutti i paesi. I lavori ad alta scolarizzazione e intellettuali stanno vivendo quanto accaduto ai manovali nel corso della Prima e Seconda rivoluzione industriale, quando furono sostituiti da macchinari molto più produttivi ed economici.

