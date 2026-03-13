LinkedIn: come aumentare le visualizzazioni dei post?

Ecco una mini guida su come aumentare le visualizzazioni su LinkedIn ai propri post e gli errori da non commettere.

Articolo in sintesi: Perché sono importanti le visualizzazioni su LinkedIn? Affinché i propri followers possano vedere il tuo post sul loro feed e interagire con esso (cliccare su link, rispondere a un sondaggio, partecipare a una discussione, ecc.). Altrimenti la loro pubblicazione resta vana. Come ottenere più visualizzazioni su LinkedIn? – Dimostrare agli algoritmi di LinedIn che siamo attivi sulla piattaforma, per esempio interagendo con gli altri utenti poco prima e per circa un’oretta dopo la pubblicazione.

– Utilizzare formati che facciano in modo che l’utente si soffermi sul post più tempo (come caroselli di immagini o documenti in Pdf).

– Taggare utenti attinenti al post e che portino impression;

– Cercare di ottenere commenti più che Like, invitando i followers a commentare. Quali sono gli errori da non fare? – Pubblicare e abbandonare subito la piattaforma;

– Taggare utenti non attinenti al post ma solo per ottenere views;

– Inserire un collegamento a un sito Web esterno nel post iniziale, meglio farlo in un commento o modificare il post alcuni minuti dopo la pubblicazione;

– Concentrarsi su 1 o 2 categorie di argomenti, per dimostrare agli algoritmi di essere autorevoli in un determinato campo.

Cos’è LinkedIn?

LinkedIn è un Social di origini americane nato nel 2002 in quel di Mountain view (località che ha dato i natali anche a Google), specificamente incentrato sul mondo del lavoro. Funge da vetrina per i professionisti e per quanti cercano nuove esperienze lavorative, ma anche per le aziende al fine di farsi conoscere e reclutare nuova forza lavoro pubblicando annunci. Non solo, è utile anche per condividere esperienze e idee, con meccanismi molto simili a Facebook (Like, commenta, condividi, ecc.).

In tanti, dunque, pubblicano post di vario genere e per scopi differenti:

un link che “atterra” su un proprio sito per ottenere views;

un testo con una propria esperienza o una propria opinione personale;

annuncio di auto-candidatura;

pubblicità di prodotti o servizi;

un link che rimanda a un sito terzo per condividere una determinata notizia;

un’immagine, un documento o una foto che richiama a un evento, un grafico, uno screenshot di un sito, ecc;

un sondaggio finalizzato al marketing o semplicemente per raccogliere opinioni su un determinato argomento;

ecc.

Cosa sono le impressions su LinkedIn e perché sono importanti

Tuttavia, in tanti lamentano il fatto che i propri post non raggiungano un numero soddisfacente di Impression. Termine con cui ci si riferisce al fatto che un post appaia sui feeds degli altri utenti. Fattore fondamentale affinché si verifichi anche un engagement, ossia che gli utenti clicchino sul link ed entrino sul proprio sito. Del resto, registrare molte impression non significa poi avere anche molte views. Le prime restano però fondamentali affinché si verifichino le seconde. C’è anche chi pubblica sondaggi per esempio. Pertanto, ricerca un altro tipo di engagement.

A prescindere se pubblichiamo o meno post su LinkedIn per ottenere poi accessi al nostro sito, resta comunque importante ottenere impressions. Altrimenti la pubblicazione resta vana. In pochi avranno notato il nostro contenuto.

Come ottenere più visualizzazioni su LinkedIn?

Ecco alcuni suggerimenti per ottenere maggiori impression:

Sfruttare la “Golden Hour” : i primi 60 minuti dopo aver pubblicato sono fondamentali. Ciò significa che occorre interagire con i contenuti di altre persone subito prima e subito dopo il post per un’oretta, così da far comprendere alla piattaforma che siamo attivi e che non la utilizziamo solo per diffondere nostri post. Di qui l’idea di Community;

: i primi 60 minuti dopo aver pubblicato sono fondamentali. Ciò significa che occorre interagire con i contenuti di altre persone subito prima e subito dopo il post per un’oretta, così da far comprendere alla piattaforma che siamo attivi e che non la utilizziamo solo per diffondere nostri post. Di qui l’idea di Community; Utilizza diversi formati : come per esempio raggruppare più elementi a mo’ di carosello (si pensi ai documenti PDF o alle immagini), come se l’utente stesse scorrendo delle diapositive. LinkedIn dà molto peso ai post che richiedono più tempo per essere visti;

: come per esempio raggruppare più elementi a mo’ di carosello (si pensi ai documenti PDF o alle immagini), come se l’utente stesse scorrendo delle diapositive. LinkedIn dà molto peso ai post che richiedono più tempo per essere visti; Tagging strategico : Menzionare aziende o individui (solo quando pertinente) può attirare il loro pubblico nel proprio feed;

: Menzionare aziende o individui (solo quando pertinente) può attirare il loro pubblico nel proprio feed; L’importanza dei commenti: per gli algoritmi di LinkedIn, un commento vale molto di più di un “Mi piace”. Le risposte fungono da catalizzatore, riportando il post in cima ai feed di tutti i soggetti coinvolti nel thread.

Gli errori da non commettere su LinkedIn quando si pubblica

Ecco alcuni errori da non commettere su LinkedIn quando si pubblica un nuovo post:

“Post e Ghost”: è sbagliato accedere a LinkedIn (peggio ancora se condividere dal proprio sito tramite un bottone), pubblicare e uscire subito. La piattaforma predilige gli utenti che restano sul sito e interagiscono con gli altri, almeno nell’ora successiva alla pubblicazione;

Collegamenti esterni nel corpo principale: inserire un collegamento a un sito Web esterno nel post iniziale spesso limita la portata. Molti creatori trovano più successo inserendo il link nel primo commento o modificandolo dopo che il post è stato pubblicato per alcuni minuti. Un modus operandi che sta trovando riscontro anche su Facebook;

Sovra-etichettatura: Taggare 20 persone che non rispondono indica all’algoritmo che il tuo contenuto è spam, il che comporterà un forte calo delle impressioni future, dunque un effetto controproducente;

Contenuto irrilevante: Se cambi tipo di argomento troppo spesso, LinkedIn non ti considererà autorevole. Per esempio, pubblicare un post di politica e successivamente uno di ricette. E poi un altro di musica e ancora uno sugli animali domestici. Meglio limitarsi ad un massimo di due categorie, possibilmente affini tra loro (politica ed economica, cinema e televisione, musica e recitazione, ecc.).

Come vedere quante persone hanno visto un post su LinkedIn?

La piattaforma offre la possibilità di vedere le statistiche relative ai propri post:

Apri il tuo profilo LinkedIn e clicca su “Visualizzazioni post” o “Analisi”;

Filtra per gli ultimi 30 giorni per vedere la tua linea di tendenza;

Identifica i tuoi primi tre post in base alle impressioni;

Controlla i “Dati demografici degli spettatori” per assicurarti che le tue impressioni provengano dal settore e dai titoli professionali giusti.

Questo articolo è un estratto tradotto di una Guida pubblicata su Startup.info

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