Linea Pisa-Livorno chiusa per aumentare il trasporto di armi

La linea ferroviaria Pisa-Livorno è chiusa dal 10 giugno per effettuare lavori che migliorino il passaggio delle armi.

La circolazione ferroviaria tra Pisa e Livorno è totalmente interrotta dal 10 giugno per lavori, con tutti i disagi immaginabili per pendolari, turisti e viaggiatori occasionali. I cantieri sono stati aperti inizialmente solo di notte, al fine di ridurre al minimo i disagi, ma poi sono stati aperti anche di giorno.

I lavori servono per migliorare la linea, in particolare con l’interscambio di Tombolo, fondamentale per quella tratta. Tuttavia, quello che può sembrare un miglioramento per l’utenza, in realtà nasconde ben altri obiettivi. Roba da economia di guerra.

Ferrovieri contro la guerra e del Coordinamento Antimilitarista Livornese, sostenute anche da rappresentanze politiche e sindacali locali, denunciano che

L’ultimazione di questi lavori comporterà un incremento sostanziale del traffico di armi, esplosivi e munizioni tra la stazione ferroviaria di Tombolo, il Canale dei Navicelli e Camp Darby, il più grande arsenale americano fuori dal suolo statunitense

La linea Pisa-Livorno servirà per il passaggio di armi

Come riporta Il fatto quotidiano, il progetto di potenziamento della base di Camp Darby è iniziato nel 2017, dopo il via libera prima del governo Renzi e poi dell’esecutivo guidato da Gentiloni. Quindi governi guidati dal Partito democratico, quello che oggi scende in piazza contro la guerra.

Prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria che colleghi la stazione di Tombolo con un nuovo terminal, di 18 metri di altezza, all’interno di Camp Darby, una delle basi militari statunitensi più importanti d’Europa. Inoltre, nel 2022 è già stato completato, e inaugurato in pompa magna, un ponte girevole da 42 milioni di dollari pagati dagli Stati Uniti sul Canale dei Navicelli.

Tenuta di Tombolo, crocevia delle armi

Più specificamente, lo snodo della tenuta di Tombolo in provincia di Pisa, è diventato un importante crocevia per il trasporto di armi, mezzi e truppe che arrivano a Camp Darby via mare dagli Stati Uniti e che poi vengono smistati verso i vari teatri di guerra.

La location ha un duplice scopo: da un lato, velocizzare e aumentare la segretezza dei trasporti del materiale bellico, sia via terra che via mare; dall’altro, impedire le mobilitazioni da parte dei cittadini.

E poi ci sono i danni all’ambiente. Come denuncia Marco Chiuppesi, segretario della federazione livornese di Rifondazione Comunista:

L’impatto è importante. Sono già stati abbattuti mille alberi su area demaniale per creare la linea ferroviaria autonoma. E con il pretesto della difesa nazionale, l’opera è stata esonerata dal controllo di conformità urbanistica, in aperto contrasto con il piano territoriale

E pensare che la Tenuta di Tombolo — detta anche Pineta del Tombolo, ma da non confondersi con l’omonima Pineta del Tombolo situata in provincia di Grosseto — è un’area naturale protetta che fa parte del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, istituito il 13 dicembre 1979. La regione Toscana è governata da sempre dal di centro-sinistra…

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità