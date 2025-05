Like a Star, per Amadeus un altro flop: ora si teme per The Cage

E niente. Amadeus da quando è finito sul Nove sembra aver perso il tocco magico. Infila un flop dopo l’altro, per una sorta di maledizione post-Sanremo. Dopo il flop di Chissà chi è, riproposizione de I soliti ignoti che conduce su Raiuno, arriva un altro poco entusiasmante risultato con Like a Star. Non è dunque bastata l’ospitata da Maria De Filippi nel serale di Amici a trainare il suo personaggio.

A incidere sicuramente diversi fattori, tra cui un canale poco attrattivo per il pubblico (a parte per Fabio Fazio, che si è portato dietro gli spettatori ideologizzati dalla Rai) ma anche programmi fotocopia di altri, a parte qualche modifica.

Like a Star è la solita solfa: gente sconosciuta che imita artisti famosi giudicati da tre Vip. Nella fattispecie: il collaudato per il format Elio, il pittoresco Rosa Chemical e l’artista lanciata da Sanremo Serena Brancale. Un mix tra The voice senior e Tale e quale.

Like a Star di Amadeus su Nove: gli ascolti

Come riporta Il Giornale, che cita il blog di Davide Maggio, la serata non era facile, visto che su Canale 5 c’era la finale di Coppa Italia Milan-Bologna, che ha conquistato ben 6.530.000 spettatori con uno share del 31 per cento. Like a Star di Amadeus ha registrato 473.000 spettatori con solo il 2.4% nella prima parte e 379.000 spettatori (3.3%) nella seconda.

Numeri piuttosto disastrosi, anche alla luce del fatto che, solitamente, la prima puntata attira quanto meno per curiosità. Sebbene non tutto sia perduto: oggi un programma può contare anche sul rimbalzo dei Social e acquisire maggiore interesse in seguito.

The Cage – Prendi e Scappa: in cosa consiste?

E ora Amadeus sta per lanciare un altro programma: The Cage – Prendi e Scappa. Un gioco dei pacchi rivisitato con altri format anche essi già visti. In pratica, come riporta Blog Tv italiana, si tratta del solito Quiz dove però i concorrenti acquisiscono secondi da sfruttare per prendere più pacchi possibili da una gabbia.

I pacchi contengono premi diversi, che vanno dallo scarsissimo valore a un valore elevato. Grosso modo la divisione è questa:

oggetti di gran valore come: orologi firmati, gift card, piccoli e medi elettrodomestici;

oggetti di scarsi valore come: sturalavandini, radiosveglie, maracas e altre chincaglierie;

premi visibili, anche di grandi dimensioni, che vanno spinti fuori dallo studio: mountain bike, piccole autovetture, lavatrici, televisori maxi schermo, ecc.

Vedremo come andrà. Certo, il Access prime time è una grande sfida, molto difficile. Sebbene Amadeus possa contare sul fatto che Affari tuoi andrà in vacanza per la pausa estiva, così come Striscia la notizia su Canale 5. Inoltre, sarà affiancato dalla bella Giulia Salemi, di recente diventata anche mamma.

Sempre che la gente sia disposta a raggiungere il lontano canale Nove…

