Per la Befana regala un LEGO: ecco 5 set imperdibili su Amazon

Ecco una selezione di 5 migliori set Lego pensati come regalo per la Befana!

LEGO, uno dei brand più noti al mondo insieme a Coca-Cola, Google e Ferrari. Per la Befana potrebbe essere un’ottima idea sorprendere i più piccoli proprio con una confezione LEGO, che combina divertimento, creatività, istruzione e modellismo in un unico oggetto. Per bambini di tutte le età.

Di seguito abbiamo selezionato 5 set LEGO molto interessanti, che saranno consegnati prima della fatidica data del 6 gennaio (in base alla data di spedizione) e a prezzi accessibili.

LEGO su Amazon: i migliori set

Ecco i migliori set LEGO da regalare per la Befana presenti su Amazon.

LEGO Casetta per uccelli 3 in 1

La Natura e il rispetto per l’ambiente sono diventati centrali nella vita di tutti noi. E allora, perché non regalare questo set LEGO Creator 31143 – Casetta per uccelli 3 in 1, ideale per grandi e piccini di età superiore agli 8 anni. Prevede: una casetta per uccelli, una panchina del parco, figure di animali e un alveare. I bambini realizzeranno così una casetta per uccelli nella parte superiore di un supporto con un tetto apribile e ben simpatici 5 uccelli giocattolo mobili, appartenenti a questi esemplari: la cinciarella eurasiatica, il cardinale settentrionale, il fringuello giallo dalla coda a strisce, il cardellino europeo e un passero domestico. In realtà si tratta di un set 3 in 1. Infatti, è anche possibile realizzare un riccio e uno scoiattolo su una panchina del parco o un alveare che ronza con 4 api e un nido d’ape. Tutto fatto nei minimi particolari, visto che sono presenti una ciotola di cibo su un’altalena, un uccellino e un uovo. Inoltre, il riccio e lo scoiattolo hanno una mela e l’alveare con fiori ed erba. Un ottimo modo per avvicinare i bambini al fantastico mondo degli animali.

LEGO Star Wars: The Mandalorian The Child

Nel nostro elenco non può mancare un set Lego dedicato a Star Wars, franchise che da quasi mezzo secolo regala uno sterminato set di prodotti. Qui parliamo del set LEGO Star Wars: The Mandalorian The Child, dedicato a Baby Yoda, nella versione LEGO Art. Viene raffigurato in tutti i suoi simpatici dettagli: inoltre, la testa, le orecchie e la bocca possono essere spostate, ad esempio, per cambiare l’espressione facciale. Non manca una targhetta informativa e anche una versione in minifigura. E’ composta da 1.073 pezzi ed è alto 19 cm, largo 21 cm e profondo 13 cm. Ideale anche per gli adulti, da esporre fieramente in ufficio o in salotto.

LEGO Ultimate Quinjet Avengers

Per i fan degli Avengers c’è l’opportunità di avere in casa l’Ultimate Quinjet grazie a questo fantastico Lego, composto da un totale di 838 pezzi, con ben 6 minifigure! E’ dotato di cabina di pilotaggio per minifigure apribile, shooter, ali regolabili, rotori funzionanti, cabina passeggeri apribile e compartimento posteriore apribile con shooter a fuoco rapido a sei colpi apribile e trike spara-bottoncini. Tra le 6 minifigure, invece, troviamo Black Widow, Hawkeye, Rocket e Thor.

LEGO Harry Potter Castello e Parco di Hogwarts

Un altro “must” da avere assolutamente per i fan LEGO è questo set che riproduce Harry Potter Castello e Parco di Hogwarts! Si compone di 2.660 pezzi ed è possibile realizzare nel minimo dettaglio vari elementi, tra cui la Torre principale, la Torre astronomica, i cortili, la Sala grande, la rimessa delle barche, ponti e serre. Prevede paesaggio roccioso, Lago Nero, Camera dei Segreti, stanza della Chiave Alata, Aula della lezione di pozioni e Camera della Scacchiera. Inclusi nella confezione anche la Nave di Durmstrang, la Carrozza di Beauxbatons con i cavalli alati che “volano” su un supporto traslucido, e la Ford Anglia tra i rami del Platano Picchiatore. Non mancano una targa “Castello di Hogwarts” e diverse minifigure. Esponi con fierezza il mitico Castello di Hogwarts alto oltre 21 cm di altezza e 35 cm di larghezza.

LEGO Friends Party in Costume con Unicorno e Fatina

Chiudiamo questa panoramica dedicando un set alle bambine, con questo LEGO Friends Party in Costume con Unicorno e Fatina. Include una scena di festa con consolle DJ, 4 mini bamboline, 2 animali LEGO e accessori vari. Come quelli afferenti alla discoteca con cui dar vita a storie di amicizia e situazioni sociali. Troverai costumi come quelli del calabrone, tritone, mago, coniglietto, fata e unicorno. Include 4 mini-doll e 2 animali giocattolo: avvia la festa con i personaggi LEGO Friends di Autumn, Olly, Leo, Paisley e i loro animali domestici, usando i colorati travestimenti. Non manca anche la riproduzione di una cabina fotografica per “immortalare” il momento. Divertimento garantito grazie ad accessori come macchina per granite, torte, bevande, palloncini, cappelli, il tridente del tritone, una bacchetta magica e tanto altro ancora!

