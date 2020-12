Lavoro, non solo crisi: le 30 professioni più richieste per 90mila posti

Oramai da tempo ci siamo abituati al fatto che, quando si parla di lavoro, lo si fa soprattutto per enunciare quanti posti sono stati persi. Causa le crisi cicliche, la concorrenza spietata di altri paesi, il naturale cambiamento della domanda di lavoro legato a cause tecnologiche o di abitudini consumistiche.

Ovviamente, ciò vale ancora di più in questi mesi, pesantemente influenzati dal nuovo Coronavirus Covid-19. Il quale sta avendo, oltre che naturali ripercussioni a livello sanitario, anche pesanti ripercussioni occupazionali. Con tanti settori messi in ginocchio e alcuni dei quali non si riprenderanno più.

Tuttavia, ci sono anche buone notizie riguardanti il lavoro. Infatti, le opportunità di occupazione tramite agenzie per il lavoro associate ad Assolavoro sono 90mila, e 30 i profili più richiesti. Vediamo quali sono.

Lavoro, ecco i profili più richiesti

Come riporta Il Corriere della sera, sono diversi i profili richiesti secondo una rilevazione di Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Basandosi sui dati contenuti da 3 piattaforme specializzate nella domanda ed offerta di lavoro: Excelsior, Linkedin, Trovit.

Ecco l'elenco diviso per categorie professionali:

Sanità

infermiere qualificato

tecnico di laboratorio / specialista sanitario

medico

badante

operatori socio-sanitario

Informatica

software engineer

java software engineer

analista software

sistemista/tecnico di rete

Azienda

onsite manager

responsabile vendite

specialista commerciale/analista vendite

tecnico commerciale estero/export manager

specialista amministrativo

contabile

specialisti del credito

responsabile di negozio

consulente di vendita

Assistenza al cliente

supporto/assistenza clienti

operatore call center

addetti helpdesk

Manovalanza

addetto stampaggio/presse / lavorazione lamiera

operaio saldatore

operaio tornitore

addetto macchine cnc

tagliatore/cucitore

addetti tintoria / stireria

verniciatore settore mobili

carpentiere

muratore

autista / corriere