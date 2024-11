Lavorare come Babbo Natale: come fare e quanto si guadagna

Vediamo come trovare annunci per lavorare come sosia di Babbo Natale, lo stipendio, i requisiti.

Il periodo natalizio non è solo quella fase dell’anno in cui ci si dedica a lunghe abbuffate con i propri cari, a viaggi, allo shopping frenetico o a momenti di riflessione religiosa. Può essere anche una fase dell’anno molto proficua per trovare occasioni di lavoro molto interessanti. Quale per esempio lavorare come Babbo Natale.

Nel periodo che va dall’8 gennaio al 24 dicembre, sono tanti i negozi, i centri commerciali, le aziende, gli enti locali, le associazioni o i privati che cercano sosia di Babbo Natale. In tutta Italia. Sarà possibile lavorare al chiuso (si pensi a centri commerciali, a case o sedi aziendali) o all’aperto (presso mercatini di Natale, all’esterno dei negozi al dettaglio, in piazza, ecc.).

Per lavorare come Babbo Natale occorrono requisiti specifici che vedremo di seguito. Così come quali sono i possibili guadagni e dove trovare annunci.

Requisiti per lavorare come Babbo Natale

Quali sono i requisiti per lavorare come Babbo Natale? Vediamoli di seguito.

Requisiti fisici

Il primo requisito è di tipo fisico. Avere già una folta barba bianca e un fisico corpulento di grossa stazza può sicuramente essere un vantaggio, così come un’età non più giovanissima, almeno Over 50. Tuttavia, anche un giovane, magro e non proprio barbuto può farcela. Dotandosi per esempio di un pancione finto, di una barba bianca molto simile a quella naturale e quindi credibile.

Poco si può fare invece per quanto concerne l’altezza, almeno che non si vogliano indossare deigli scomodi trampoli. Occorrerebbe essere alti almeno 1.80 metri, meglio ancora 1.85-1.90 metri. Almeno che non occorra simulare un Babbo Natale seduto sulla poltrona per tutto il tempo. Sebbene occorra tenere conto che i bambini andranno presi sulle ginocchia, quindi meglio essere dotati di gambe abbastanza lunghe.

Il costume

Il costume può essere fornito da chi offre questo lavoro particolare oppure bisogna provvedere da soli. Sul web ci sono tante occasioni per trovare costumi di Babbo Natale (su Amazon, eBay, Subito.it o Marketplace su Facebook per trovarne anche di usati).

I prezzi possono essere i più disparati: si va dai 30 euro fino a oltre 500 euro. Naturalmente andare al risparmio non è sempre la scelta giusta, poiché un costume non proprio accurato non è funzionale poi al ruolo da svolgere. Si rischiano brutte figure e sfottò, con danni all’immagine anche per chi ci offre il lavoro.

La voce

Oltre all’aspetto fisico, occorre saper anche impostare la voce, per riprodurre in maniera altrettanto credibile la famosa risata “ho, ho, ho”. E tenere sulla stessa tonalità la voce quando ci si rivolge ai bambini e ai genitori. Ci si può allenare a casa per diversi giorni, fino ad acquisire la giusta dimestichezza.

Tanta pazienza

E siamo al requisito caratteriale. Inutile dire che bisogna essere pazienti e socievoli, dato che si avrà a che fare, si spera, con decine di bambini al giorno, per più giorni. O, in caso di feste private, con bambini sfrenati che bisognerà accontentare, almeno fino a certi limiti ovviamente.

Quanto guadagna un sosia di Babbo Natale?

Fare una stima precisa di quanto possa guadagna un sosia di Babbo Natale non è facile, poiché dipende da chi offre il lavoro. Del resto, si va dal piccolo negozio che cerca un sosia di Babbo Natale per alcuni giorni fino alle feste private per persone facoltose o grandi aziende. Dipende anche da quante ore al giorno e per quanti giorni in totale si lavora, quanti euro all’ora si sono pattuiti (si parte da un minimo di 5-6 euro ai 20 euro all’ora).

In linea di massima, si va da 20 a 150 euro al giorno. O un contratto per un tot di giorni per uno stipendio intorno ai 1.200-1.500 euro. Oppure, diverse centinaia di euro per una sola sera o giornata, in caso di festa privata (in genere dai 100 ai 500 euro).

Pertanto si possono incastonare anche più occasioni di lavoro, se i tempi e la voglia lo permettono. Mettendo su in meno di un mese (poco più di 15 giorni) un bel gruzzoletto.

Dove trovare annunci di lavoro come sosia di Babbo Natale

Per trovare lavoro come sosia di Babbo Natale è consigliabile fare ricerche su siti di annunci molto utilizzati come Indeed o LinkedIn.

Un’altra idea potrebbe essere quella di cercare su Google scrivendo sulla barra di ricerca “babbo natale + nome della città“.

Un altro metodo per trovare annunci per lavorare come Babbo Natale è quello di rivolgersi alle agenzie interinali, presentando la propria candidatura e la propria disponibilità. O presentandosi presso ludoteche che organizzano feste per bambini.

Infine, si può puntare al sistema tradizionale, rivolgendosi a negozi e centri commerciali lasciando il proprio Cv.

