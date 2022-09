Lambrenedetto XVI candidato alle elezioni: dove e con chi

Lambrenedetto XVI – al secolo Lorenzo Lambrughi, professione progettista di macchinari – è un noto youtuber che da anni si occupa di mostrare su Youtube ma anche su altri canali come Pantheon e ovviamente Facebook, il degrado urbano della tanto decantata Lombardia.

Ma dice anche la sua su politica ed economica in generale, italiana ed estera, con tanto di previsioni future (peraltro quasi sempre azzeccate) ed è un ottimo conoscitore dell’Est Europa. Soprattutto di Russia e Romania. Ma anche dalla Germania, dove ha vissuto e lavorato alcuni anni. Non disdegnando comunque sovente viaggi in Spagna e in Svizzera, che pure conosce bene, nonché in altri posti d’Italia. Soprattutto a Napoli, anche per dimostrare che molte accuse sono soltanto luoghi comuni e menzogne.

Lambrenedetto XVI chi è

Oltre a quanto detto fino ad ora, il canale di Lambrenedetto XVI è comunque molto ricco (potete visitarlo qui) e molto interessanti sono i video in cui intervista italiani all’estero. Interviste dalle quali emergono anche ottime informazioni e suggerimenti per quanti vogliono intraprendere la stessa avventura.

Ma Lambrenedetto XVI va anche oltre i video, dando da anni una mano a chi è in difficoltà, chiedendo finanziamenti con un conto PayPal o bancario, che è possibile trovare sotto i suoi video.

In questi anni lo hanno spesso invitato in Tv ma ormai da tempo si rifiuta poiché gli metterebbero limiti e paletti.

Per le prossime elezioni del 25 settembre ha fatto un ulteriore passo: candidarsi. Vediamo con chi e dove.

Con chi si candida Lambrenedetto XVI

Lambrenedetto XVI si candida con Italia Sovrana e Popolare (ISP), forza politica anti-sistema che vede nell’ex parlamentare Marco Rizzo il suo esponente di punta. Si tratta in realtà di una mini-coalizione, che vede al suo interno Ancora Italia di Francesco Toscano, il Partito Comunista di Marco Rizzo, Azione Civile di Antonio Ingroia e Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea.

Dunque, Italia Sovrana e Popolare cala un altro volto popolare tra i suoi assi. Dopo la candidatura di Gina Lollobrigida a Latina.

Per quanto riguarda le idee di Lambrenedetto XVI, rimandiamo a questa intervista molto illuminante di MePiù

Tra i suoi passaggi più importanti, troviamo la denuncia alle infrastrutture mai eseguite o che impiegano anni per la sua realizzazione. Nonché gli obblighi introdotti col Green pass.

Ad onor del vero, nei suoi video non fa alcun riferimento alla sua candidatura, preferendo continuare le sue battaglie senza aizzare alcuna bandiera.

Dove si candida Lambrenedetto XVI

Come dice egli stesso nel corso dell’intervista, si candida in una piccola circoscrizione, quella di Lecco-Como-Sondrio, e neanche primo. Proprio per dare spazio agli altri.

Ricevi news senza censure su Telegram