Lago Patria, un Paradiso immerso nell’Inferno

Il Lago Patria, nel corso dei secoli, è stato oggetto di sfruttamento e di bonifiche da quelle borboniche a quelle fasciste, spesso al centro di contrasti, litigi, catastrofi naturali come la grande moria di pesci del 16 agosto 1785; essa fu dovuta secondo alcuni alla macerazione della canapa e all’ostruzione del canale della sua foce, mentre per il Tribunale, il disastro fu causato dall’elettricità provocata dai fulmini durante una tempesta.

Nel 1860 con la soppressione dei privilegi e dei beni ecclesiastici, il Lago Patria divenne demanio dello Stato.La prima famiglia privata che entrò in suo possesso fu quella del chirurgo senatore D’Antona di Napoli. Purtroppo tutti i proprietari che sono venuti dopo non hanno avuto per il lago lo stesso amore e la stessa cura del D’Antona, il quale ogni sabato, lasciato il suo duro lavoro, veniva a ritemprarsi in questo luogo isolato per dedicarsi alla caccia delle numerose e varie specie di uccelli che popolavano la zona.

Negli anni ‘50 fu dato per 99 anni (durata prevista per l’affitto dei beni demaniali) in gestione alla “Società ittica Lago Patria”, e qui è iniziata anche la parabola discendente del Lago. Iniziò una selvaggia speculazione edilizia, comune in realtà un po’ a tutte le zone d’Italia, fenomeno urbanistico famelico che di fatto ha ridotto anche le dimensioni del Lago, soprattutto nella sua parte settentrionale. Per non parlare dei rifiuti tossici e domestici che ivi sono riversati; il tutto nella totale indifferenza di chi ne detiene oggi il demanio e lo avrà per altri 40 anni circa, nonché dell’amministrazione comunale giuglianese.

La situazione del Lago è vistosamente peggiorata con l’esplosione dell’emergenza rifiuti del biennio 2007-08, periodo nero durante il quale, in prossimità del Lago, sono stati appiccati molti focolai con cui venivano distrutti pneumatici o sacchetti della spazzatura, che hanno inquinato l’aria sovrastante. Per non parlare della comparsa di cumuli di rifiuti a mo’ di collinette qua e là per il territorio circostante.

Il degrado del Lago Patria



Al di là del suddetto degrado ambientale, che ormai in Campania tristemente quasi non fa più notizia, il Lago Patria è anche carente dal punto di vista strutturale. Poiché una persona che vuole visitarlo (ma anche chi vi transita per passare dalla S.S. Domitiana all’asse mediano o al centro abitato), deve innanzitutto imboccare una strada strettissima a doppio senso, caratterizzata altresì in alcuni punti in curva, da una scarsissima visibilità, data la fitta vegetazione non curata che emerge ai bordi della strada.

Il Lago non è munito di un itinerario pedonale per chi vuole passeggiare a piedi, giacché è circondato interamente da strada asfaltata; pertanto vi è anche il serio rischio per un escursionista o un semplice passeggiatore, di essere travolti da un auto.

D’altronde, a parte alcune aree dove sono presenti Bar, Ristoranti o Hotel (comunque pochissimi) che circondano il Lago, dotati per forza di cose di un parcheggio, non vi sono aree per sostare l’auto e procedere a piedi. Occorre posizionarsi in spazi di fortuna, ma col rischio di ostruire il traffico.

Vieppiù, di sera l’area è quasi totalmente buia. Ma anche questo aspetto in Campania come nel resto d’Italia, a pari livello col degrado ambientale, ormai non fa più notizia. Il tutto, a vantaggio di maniaci e malintenzionati vari.

Altra carenza strutturale è legata al fatto che non poche volte esso è esondato (ultima volta lo scorso gennaio), costringendo i Vigili alla chiusura al traffico delle strade circostanti, nonché all’intervento della Protezione civile e dei Vigili del fuoco i quali hanno dovuto altresì installare argini in gomma per limitare le acque.

Un problema che si potrebbe facilmente mitigare visto che il lago è alimentato da corsi d’acqua dalla portata molto limitata, quindi finisce per traboccare solo quando una mareggiata porta le onde dal mare in un’unica direzione verso la sua foce.

Confronto del Lago Patria con altri laghi

Non ho certo visitato tutti i laghi italiani, ma qualcuno l’ho visto, anche all’estero, e sicuramente non è così che si curano, soprattutto per quanto concerne l’accessibilità pedonale e l’aspetto strutturale.

Penso ad esempio al Lago di Barrea in Abruzzo, la cui area circostante non è stata certo seviziata dall’ingordigia umana; tutt’al più spunta qualche armoniosa baita in legno ai bordi del lago. O ancora, al Lago Trasimeno in Umbria, rimasto intatto malgrado intorno ergono complessi alberghieri. Per non parlare del Lago di Garda in Veneto.

Ma anche nella vituperata Campania è giusto citare ad esempio quelli della vicina area flegrea, come il Lago D’Averno (che ha solo il torto di essere risultato di “proprietà” dei Casalesi), circondato completamente da un itinerario pedonale, qualche agriturismo, mentre le auto si parcheggiano all’esterno. Ma anche il Lago Lucrino, tenuto abbastanza intatto nonostante la presenza di locali nella zona anche a ridosso dello stesso lago.

Ottima anche la postazione del Lago Fusaro, circondato da un Parco pubblico, sulle cui acque erge “la Casina Vanvitelliana”, conosciuta ai più come la casa di Pinocchio, poiché qui il regista Comencini girò alcune scene del suo famoso film per la Tv “Pinocchio” con Nino Manfredi, utilizzando la casetta per simulare quella della Fata Turchina (che per la cronaca è stata chiusa oltre dieci anni causa interminabili lavori di ristrutturazione).

Non buono di certo lo stato dell’acqua del lago, visibilmente inquinata.

In conclusione, il Lago Patria avrebbe tutte le caratteristiche faunistiche e floristiche per essere un’autentica Oasi naturale, un autentico Paradiso.

Ma come già detto prima, l’inquinamento che ha violentato anche le acque del mare e dei fiumi della zona, nonché la speculazione edilizia che ha stuprato il paesaggio, hanno reso la zona circostante un vero Inferno.

Del resto, questi fenomeni negativi frutti dell’incuria e dell’ingordigia umana, hanno degradato l’intera costa casertana (da Castel Volturno a Mondragone) e in parte quella napoletana (di competenza del Comune di Giugliano di Napoli), trasformando quella che poteva essere una sorta di riviera romagnola del sud, in una zona alla mercé della camorra e dei politicanti locali.