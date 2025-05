Labubu: cosa significano e dove acquistare i pupazzi del momento

Ecco la storia dei simpatici Labubu, cosa significano e come porterli acquistare.

Labubu è un personaggio nato nel 2015 da un’idea di Kasing Lung, originario di Hong Kong ma cresciuto nei Paesi Bassi. Non a caso, il pupazzetto riassume le sembianze di un personaggio tipico dei manga asiatici ma con i connotati delle mitiche fiabe dei paesi del Nord Europa.

Un autentico successo commerciale, tanto che l’azienda produttrice, la cinese Pop Mart, è riuscita a superare il valore di mercato di colossi del playful come Mattel (famosa soprattutto per la mitica Barbie) e Sanrio (famosa soprattutto per Hello Kitty). Basta dire che, in un singolo anno, Pop Mart ha registrato un +430% sui listini di Honk Kong. Divenendo, di fatto, il miglior titolo nell’indice Msci China.

Ma scopriamo qualcosa di più sui simpatici Labubu: cosa rappresentano e dove acquistarli.

Cosa significano i Labubu?

Labubu è un charm o portachiavi raffigurato da un elfo in peluche con orecchie da coniglio e una lunga fila di dentini aguzzi. E’ affiancato da tanti altri personaggi pittoreschi. Il loro inventore è Kasing Lung, artista originario di Hong Kong ma cresciuto nei Paesi Bassi, già piuttosto apprezzato per aver creato The Monsters, racconto illustrato del 2015 a cui sono ispirate le sue fortunate figurine da collezione.

L’anno successivo il lancio di questi simpatici pupazzetti, indossati anche da personaggi famosi, come Dua Lipa, Rihanna, Emma Roberts. Diventando di fatto un accessorio cool, molto popolare soprattutto tra il pubblico teen femminile.

La maison di moda cinese Pronounce, addirittura, lo scorso settembre ha realizzato degli outfit in esclusiva per Labubu. Con tanto di pupazzo gigante seduto in prima fila alla sfilata durante fashion week di Milano.

In realtà, i Labubu non sono l’unico personaggio di successo di Pop Mart. Si pensi a CryBaby, bambina dalla faccia imbronciata con grosse lacrime a rigare le guance. O Twinkle Twinkle, altri simpatici pupazzetti di peluche con le guance rosse.

Dove si comprano i Labubu?

E’ possibile trovare i Labubu anche su Amazon. Ecco qualche esempio con relativo banner per poterli acquistare:

Una versione classica:

Una versione seduta:

Fonti:

Vanity Fair

Pambianco News

