La Preside, una Fiction di regime ricca di bufale

Su Raiuno sta andando in onda La Preside, Fiction di 4 puntate diretta da Luca Miniero, su un’idea di Luca Zingaretti (regista e attore, noto soprattutto per aver vestito lungamente i panni del Commissario Montalbano), con (la moglie di quest’ultimo) Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Carfora, Preside diventata famosa per il lavoro svolto presso un Istituto di Caivano.

Caivano è un Comune a Nord di Napoli, tristemente noto per la presenza del “Parco verde“, un quartiere diventato la più grande piazza di spaccio d’Europa dopo lo smantellamento graduale di Scampia. E particolarmente attenzionato dal Governo Meloni tanto da averlo eretto a simbolo di ripristino di ordine e sicurezza, nonché come simbolo di “governo del fare“, al punto da aver intitolato un decreto sicurezza proprio col suo nome.

Trattandosi di una Fiction, però, molto viene romanzato. Sebbene spesso la licenza poetica supera fin troppo i limiti. E i confronti con la realtà diventano financo che imbarazzanti. Come dimostra il disappunto del Prof. Mario Brasile della Sam Gilda.

Partiamo dal fatto che La Preside sia stato girato a San Giovanni a Teduccio, comune distante 21 km dal Parco Verde di Caivano mentre altre scene perfino più distanti, tra Roma, Ostia e Fiumicino.

Caivano viene dipinta come una Beirut allo sbando e con diverse falsità. Venendo alla protagonista, è stata costruita l’immagine di una preside che tutto decide, tutto cambia per il bene e il rispetto della scuola, degli alunni, dei docenti e del personale non docente.

Una produzione che rispecchia in tutto e per tutto il governo in carica, di matrice ideologica da “fascismo rockfelleriano“. Che ha bisogno di esaltare la personalità forte sola al comando che risolve i problemi. Ma ha utilizzato la Fiction anche per scopi di propaganda su quanto (presunto) fatto a Caivano.

Ma veniamo alle parole del prof. Brasile, riprese dal giornalista Francesco de Rosa:

sta per andare in onda su Rai 1 l’ennesima fiction celebrativa: la storia della “preside di Caivano”. Un racconto costruito ad arte, che nulla ha a che fare con la complessità reale della scuola e che serve, piuttosto, a legittimare politicamente il cosiddetto Decreto Caivano.

Intorno a questa figura si è creato un clamore spropositato, un’aura eroica funzionale a un messaggio molto chiaro: esistono “uomini e donne forti” che, insieme a decreti repressivi, possono risolvere magicamente i problemi delle cosiddette scuole di frontiera. Una narrazione rassicurante, romantica, ma profondamente falsa.

Parlo con cognizione di causa. Sono docente da 32 anni, e metà della mia carriera l’ho trascorsa proprio nelle scuole di frontiera. Da 25 anni sono dirigente sindacale: ho conosciuto decine e decine di dirigenti scolastici, anche in contesti difficilissimi. So bene cosa significhi dirigere una scuola complessa e so distinguere tra autorevolezza e autoritarismo.

L’alone eroico costruito intorno alla preside di Caivano è solo fumo negli occhi. Serve a far passare l’idea che il Decreto Caivano, insieme a presunti “eroi”, sia la ricetta vincente per creare una scuola amata e rispettata. Ma la realtà è un’altra.

Nella vita reale, quella dirigente è spesso in aperto contrasto con docenti e personale ATA. Un modo di agire basato sull’imposizione, non sulla condivisione; sul comando, non sulla direzione; sull’ordine, non sul rispetto della dignità dei lavoratori. Una gestione che nulla ha a che vedere con una comunità educante.

La scuola raccontata dalla fiction non è la scuola reale: decine di docenti e lavoratori ATA che scappano chiedendo il trasferimento, numerosi contenziosi aperti per presunti abusi, un clima lavorativo tutt’altro che sereno. Tutto questo, ovviamente, non trova spazio nel racconto televisivo.

Il messaggio finale è chiarissimo: la preside di Caivano è il simbolo di questo governo. L’eroe da esibire, la figura da ostentare per giustificare politiche securitarie e autoritarie anche dentro la scuola.

Ma la scuola vera non ha bisogno di eroi solitari né di decreti propaganda. Ha bisogno di investimenti, rispetto, partecipazione e democrazia. Tutto ciò che una fiction di Stato, ancora una volta, sceglie di non raccontare