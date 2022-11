La lettera del Comitato Familiari Vittime del Covid al Governo

Su invito di una nostra lettrice, Bruna, che ringraziamo, pubblichiamo di seguito la lettera che il Comitato Familiari Vittime del Covid, nella persona di Luca Merico, ha inviato a chi governerà l’Italia per i prossimi 5 anni.

Candidate, candidati, siamo il Comitato Familiari Vittime del Covid, i familiari di quei poveri martiri che hanno pagato il prezzo più alto di una gestione quantomeno approssimativa della pandemia, frutto di oltre 25 anni di tagli alla Sanità che hanno ridotto il nostro sistema sanitario in condizioni disastrose.

Siamo gli invisibili, quelli che non sono scesi in piazza, quelli che non sono stati mai presi in considerazione dai media, quelli che nella narrazione del governo, della normalità, dell’ ‘Andrà tutto bene’ non erano contemplati, perché rovinavano l’immagine di efficienza e ottimismo che si voleva trasmettere. E così anche l’opinione pubblica ha scelto di ascoltare la narrazione accomodante e rassicurante, guardandoci con pietà e finta compassione come degli sfortunati, vittime di un virus letale.

No, non ci avete visto sbraitare in piazza, né per le vittorie nazionali (purtroppo per noi l’Italia ha perso la partita più importante, quella della Sanità), non ci avete visto in piazza a gridare, assaltare sindacati, divellere panchine. No, noi siamo stati buoni e abbiamo rispettato la legge, ci siamo fidati dello Stato e della Sanità, non abbiamo sfondato i Pronto Soccorso quando sentivamo i nostri cari urlare disperati, non abbiamo fatto irruzione quando al telefono ci chiedevano di essere portati via da lì perché li stavano uccidendo.

Abbiamo dimostrato una enorme dignità in un dolore che nessuno di voi può capire, nessuno. Salutare la propria mamma e vederla sparire in un buco nero dal quale ricevi notizie vaghe una volta al giorno, senza poterla vedere, toccare, asciugare il sudore, aiutarla a bere. E un ‘bel’ giorno, dopo che, fino al giorno prima, hai sentito dirti ‘Va tutto bene, i valori sono stabili’, sentirsi dire ‘Ci dispiace, la mamma non ce l’ha fatta’. Come fai a elaborare un lutto del genere? Un lutto senza morto, un lutto senza che tu abbia potuto prenderti cura del tuo congiunto. Entra una persona ed esce un brutto vaso pieno di polvere.

Sappiate, però, che l’educazione, la pacatezza, la dignità del dolore non significano arrendevolezza o rassegnazione. Ci è stato tolto tutto, non abbiamo più nulla da perdere, la missione della nostra vita, oramai, è quella di ridare voce a tutte quelle povere anime, fare chiarezza e cercare di evitare che altra gente soffra l’inferno che stiamo soffrendo noi tutti.

Senza voler puntare il dito contro nessuno in particolare, possiamo tranquillamente affermare, date le nostre esperienze personali, che la retorica del medico eroe della prima ondata non è valsa per le ondate successive. Ma il precedente Governo ha voluto insistere su questa retorica rassicurante e orgogliosa, motivo per cui noi dovevamo sparire e siamo spariti da tutti quei media che hanno assecondato il Governo, dimostrando scarsa fedeltà alla Carta di Roma e ai principi cardine del giornalismo, che dovrebbe dare voce a chi non ce l’ha, anziché essere grancassa di chi il potere lo detiene.

Sono troppi gli errori, le ‘disattenzioni’, le carenze che hanno portato alla morte i nostri cari e che sono state archiviate come ‘morti Covid’, quando invece dovevano essere ascritte alla voce ‘malasanità’. Noi tutti abbiamo denunciato gli ospedali, descrivendo e allegando dettagliatamente quanto successo. Così non si può dire delle cartelle cliniche che erano (e sono) spesso molto ‘fantasiose’, con cancellazioni, fogli mancanti, fogli di altri pazienti o, addirittura, fatte sparire, così come molti degli oggetti di valore che i pazienti Covid portavano con sé (anelli, collane, smartphone). Tutto ciò, in un paese normale, avrebbe dovuto scatenare un terremoto nella Sanità, ma così non è stato, perché, con lo stato di emergenza e lo scudo penale, la maggior parte degli avvocati non ha neanche provato a fare causa contro gli ospedali, e solo pochi coraggiosi come noi lo hanno fatto.

Per elencare alcune delle criticità emerse, potremmo parlare dei contagi ospedalieri, che avvengono ancora a distanza di anni dall’inizio della pandemia, potremmo parlare del famigerato ‘protocollo vigile attesa e Tachipirina’, che tanti morti ha causato. Più in generale, possiamo parlare del rapimento di tanti pazienti, sottratti alla vista e all’assistenza dei propri cari in nome di un’emergenza che era ben strana, dato che riguardava solo gli ospedali. Non si poteva fare assistenza ai propri cari, ma gli stadi erano pieni, le discoteche erano piene, i ristoranti erano pieni e così via.

Abbiamo, quindi, assistito a una disumanizzazione della cura e del paziente stesso. In nome di un’emergenza ‘asimmetrica’ (concerti, stadi, vacanze concesse e ospedali blindati) sono stati calpestati l’articolo 32 della Costituzione, la Carta dei Diritti del Morente (in particolar modo i punti 10, 11 e 12) e la Carta dei Diritti del Malato in quasi tutti i suoi punti. Tutto questo nell’assoluto e colpevole silenzio di tutti.

Disumane sono state anche le morti dei nostri cari, senza alcuna motivazione logica. Come già detto, quella che voi avete chiamato ‘emergenza’ sembrava valere solo per l’accesso agli ospedali da parte dei parenti. Centinaia di migliaia di persone sono morte in completa solitudine, senza il conforto di una mano o di uno sguardo familiare, senza quell’amore che è la più efficace delle medicine, molto spesso lasciate per ore e ore senza bere, senza mangiare, senza essere cambiate. E dopo il decesso non è stata concessa loro neanche la dignità del morente, con il colpevole silenzio della Chiesa. Nessun riconoscimento della salma, nessun ultimo saluto, nessuna estrema unzione. Corpi denudati, lavati con varechina, messi in sacchi neri e ‘smaltiti’ in un inceneritore come se fossero rifiuti.

Ma la disumanizzazione della morte parte da molto prima. Si pensi, ad esempio, alle zone. In televisione venivano snocciolati numeri come se si parlasse di previsioni del tempo, ma quei numeri erano persone: genitori, mariti, mogli, fratelli, figli. Quei numeri erano persone che morivano nell’indifferenza generale. La maggior parte della popolazione guardava quei numeri solo per sapere a che ora avrebbe dovuto fare l’aperitivo: 18.30 o 20.30? Il Governo continuava a rassicurare dicendo che i morti erano tutti anziani e con patologie, quando invece morivano anche pazienti molti giovani e in ottima salute. E comunque, anche se fossero stati ultracentenari con mille patologie, avrebbero avuto diritto a una morte dignitosa.

Il precedente Governo e molti dei candidati a queste elezioni, assieme alla stampa, sono quantomeno complici di questa disumanizzazione delle morti, assieme alla Chiesa, che a tutt’oggi non ha speso una parola su queste morti. La Chiesa che non ha messo piede nei reparti Covid per dare l’estrema unzione, la Chiesa che non ha speso una parola sulla pratica barbara di ‘smaltimento’ delle salme. E colpevoli sono anche i vari cantanti, attori, influencer che si sono spesi per ogni causa possibile, ma non hanno osato mettersi contro la narrazione del Governo, anzi, hanno assecondato le scelte del Governo prestando i loro volti per spot e campagne varie, salvo fare polemiche ad personam (si pensi alla famosa nonna di Fedez), che alzavano piccole nuvole di polvere senza, però, scalfire il sistema marcio che dal 2020 in poi ha mietuto centinaia di migliaia di vittime evitabili. Potremmo circostanziare le accuse e analizzarle una per una, ma non è questo l’intento di questa lettera, né è questa l’occasione giusta per farlo. I nostri iscritti hanno tutti sporto regolari esposti o denunce, in cui viene argomentato, per filo e per segno il trattamento disumano ricevuto dai nostri cari.

In questa lettera noi vi chiediamo di mettervi una mano sulla coscienza, se ne avete una, e cercare di risponderci sinceramente, senza politichese e senza false promesse, che si sciolgono come neve al Sole alla prima crisi di Governo. Siamo tutte e tutti distrutti psicologicamente, i tentativi di suicidio tra noi, i danneggiati da vaccino e i Long Covid non si contano, eppure andiamo avanti, andiamo avanti per rendere giustizia alle persone che più amavamo e che ci avete strappato, sacrificandole sull’altare del PIL e della ‘normalità’, quando di normale, in questa orrenda pagina della storia italiana, non c’è proprio nulla.