Kvara al PSG: 3 motivi per cui Napoli deve sorridere

Khvicha K’varatskhelia, meglio noto come Kvara, lascia il Napoli per il PSG. Ecco i dettagli dell’operazione e cosa cambia per la squadra.

Il Napoli che ha vinto lo scudetto, di fatto, non esiste più. Alle già 12 partenze di inizio stagione (tra cui Osimhen, Kim e Zielinski), si sta per aggiungere quella di Khvicha K’varatskhelia, trequartista di origine georgiana, altro protagonista del tanto atteso tricolore partenopeo. Meglio noto semplicemente come Kvara, che in un precedente articolo abbiamo definito “amico geniale“.

Infatti, K’varatskhelia sta per andare al Paris Saint Germain, per una cifra esorbitante, pari a 80 milioni di euro. Mentre il club francese ha siglato con il calciatore un contratto quinquennale, di 8,6 milioni a stagione. Oltretutto a salire.

Del resto, il georgiano il 12 febbraio saranno appena 24 candeline. L’età migliore per un giocatore, considerata il suo apice fino a 29 anni, quando solitamente, inizia la fase discendente. Per quanto, comunque, le tempistiche anagrafiche siano molto cambiate e ormai i calciatori giochino brillantemente anche da trentenni.

I tifosi del Napoli parlano di tradimento, ma non hanno molto da disperarsi. I motivi sono 3.

Quanto guadagna Napoli da cessione Kvara al PSG

Come fa notare il direttore Xavier Jacobelli sulla propria pagina ufficiale Facebook, la plusvalenza per il Napoli scaturita dalla cessione al PSG è di circa 77,8 milioni di euro.

Il calcolo del direttore scaturisce da quanto riportato da Calcio e finanza. Riportiamo il post di seguito.

Per la Serie A si tratta della seconda plusvalenza più alta di sempre. Dietro solo a quella della Juventus registrata con la cessione di Paul Pogba: pagato 1 milione di euro, venduto per 105 milioni.

Come cambia il Napoli senza Kvara?

Va poi considerata la questione tecnica Il Napoli non avrà ripercussioni come quando è andato via Osimhen, che ha lasciato un vuoto ad oggi non colmato. Infatti, la società partenopea ha incassato, come detto, 80 milioni di euro dei francesi, il che porta a poter operare sul mercato. Sebbene sappiamo bene come ADL non propenda per investimenti onerosi e anzi, ed è proprio il caso, preferisca colpi in uscita. E poi c’è il boom David Neres, esploso al punto giusto. Il talento brasiliano, funambolico, potrebbe colmare fin da subito la partenza di K’varatskhelia.

Un arrivo potrebbe comunque esserci già: il giocatore del Lille Edon Zhegrova, di origini kossovare.

Kvara al PSG: meglio così che avere un giocatore controvoglia

Infine, la cessione di Khvicha K’varatskhelia deve convincere i tifosi per il fatto che è meglio un grande giocatore in partenza che uno che resta malvolentieri e gioca male. In queste condizioni il giocatore si svaluta e sarebbe rivenduto a molto meno.

Infine, dinanzi a certe cifre è meglio non indugiare: basta un infortunio o una stagione storta per far crollare il valore.

