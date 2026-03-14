Klarna è una truffa? Come funziona e se conviene la piattaforma per pagare a rate

Vediamo cos’è Klarna, come funziona, quali rischi si corre se si saltano i pagamenti e quali sono le recensioni e le opinioni sul servizio.
Articolo in sintesi:
- Cos’è Klarna?
Si tratta di una banca svedese nata nel 2005 e oggi diffusa in quasi 30 paesi. Nata allo scopo di agevolare lo shopping online degli utenti con pagamenti rateizzati. Gode di ottime recensioni da parte dei consumatori.
- Come funziona Klarna?
Registrandosi alla app è possibile pagare in tutta sicurezza sui siti web abilitati, scegliendo tra un pagamento immediato, tra 30 giorni o rateizzato tra i 3 e i 12 mesi. Prevede anche una carta VISA per pagare tramite POS nei negozi fisici.
- Quali rischi si corre se si saltano i pagamenti?
Klarna effettua più tentativi, applicando commissioni sui ritardi inoltrati. Dopodiché blocca l’account e segnala il debitore al CRIF, oltre a passare l’importo dovuto a società di recupero crediti.
Cos’è Klarna?
Klarna è una banca fondata a Stoccolma nel 2005, al fine di aiutare gli utenti a effettuare acquisti online pagando in modo dilazionato. Che si tratti di 30 giorni o 3, 6 e 12 mesi. In Italia ha sede a Milano e da alcuni anni si sta diffondendo tra le abitudini degli italiani che fanno shopping sul web. Ma anche altre modalità più tradizionali, come il pagamento immediato o dopo la consegna.
I numeri sono importanti:
- 118 milioni di utenti iscritti;
- 966.000 esercenti;
- 26 paesi;
- 3.000 dipendenti.
Anno importante nella storia dell’azienda è stato il 2014, quando ha acquisito SOFORT, dando vita al Gruppo Klarna. La solidità finanziaria di Klarna è garantita dal finanziamento di importanti partner come Sequoia Capital, Bestseller, Permira, Visa e Atomico.
Klarna come funziona?
Klarna offre la possibilità di effettuare i tuoi acquisti online pagando in modalità diverse. In genere, sono le stesse piattaforme e-commerce a offrirla come opzione (si pensi ad Amazon, Vinted o eBay) ma è anche possibile iscriversi direttamente dalla app.
Le opzioni di pagamento previste sono le seguenti:
- Paga ora;
- Paga dopo 30 giorni;
- Paga in 3 rate senza interessi;
- Finanziamento in 6 o 12 mesi,con un tasso di interesse del 17,78% TAEG.
Dopo l’acquisto con Klarna, si riceve un’e-mail con il piano di pagamento scelto appena il merchant spedirà l’ordine. Da lì, sarà possibile gestire i pagamenti direttamente nella Klarna app.
Sono tantissimi i partner che propongono Klarna. Tra questi
- Adidas
- Mondo Convenienza
- Amazon
- Unieuro
- MediaWorld
- Booking.com
- eBay (con il3,5% di cashback nell’app)
- SHEIN (con l’11% di cashback nell’app)
- IKEA
- Compagnie aeree
e tanti altri.
Klarna offre anche delle carte per pagare nei negozi fisici tramite POS e cashback. E’ anche possibile effettuare acquisti direttamente dal sito ufficiale, su oltre 4mila articoli.
Cosa succede se non pago le rate con Klarna?
I pagamenti con Klarna non vanno presi sottogamba. Infatti, se il pagamento non va a buon fine per mancato credito sulla carta, il sistema riprova automaticamente, applicando commissioni per il ritardo.
Se non dovesse andare nuovamente a buon fine dopo altri tentativi, Klarna procederà con il blocco dell’account e può arrivare a segnalare il debito alle agenzie di credito (CRIF). Questo può compromettere la tua reputazione creditizia e l’accesso futuro a prestiti o carte per diverso tempo, dato che si finisce in una lista nera del registro dei cattivi pagatori.
Inoltre, Klarna può trasferire il debito a società di recupero crediti, il che comporta ulteriori costi e azioni legali.
Quali sono i rischi di usare Klarna?
Il rischio principale è di utilizzare la piattaforma con troppa superficialità, non considerando che si tratti di una banca vera e propria, che può agire legalmente in caso di mancati pagamenti.
Altro rischio è di tipo morale e psicologico: riguarda il fatto di effettuare pagamenti online con estrema nonchalance, acquistando anche prodotti o servizi non utili ed esponendosi troppo al debito. Paradossalmente, proprio i più giovani sono maggiormente esposti a questo rischio, avendo scarsa cultura finanziaria.
Klarna è una truffa? Opinioni e recensioni
No. Klarna è un istituto bancario con oltre 20 anni di attività alle spalle e sedi in quasi 30 paesi. Il che la sottopone ai controlli delle autorità nazionali e sovranazionali.
Per quanto riguarda le opinioni e le recesioni, Klarna gode di una media di 4.4 su Trustpilot, su circa 501.000 feedback.
Su App store di Apple la media è di 4.7 su oltre 168.000 feedback.
La media su Google Play store è infine di 4.5 su 1,63 Mln recensioni.
Dunque, in linea di massima, le recensioni al momento della scrittura sono ottime.
Troverete maggiori dettagli sul sito ufficiale.