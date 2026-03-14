Klarna è una truffa? Come funziona e se conviene la piattaforma per pagare a rate

Vediamo cos’è Klarna, come funziona, quali rischi si corre se si saltano i pagamenti e quali sono le recensioni e le opinioni sul servizio.

Articolo in sintesi: Cos’è Klarna? Si tratta di una banca svedese nata nel 2005 e oggi diffusa in quasi 30 paesi. Nata allo scopo di agevolare lo shopping online degli utenti con pagamenti rateizzati. Gode di ottime recensioni da parte dei consumatori. Come funziona Klarna? Registrandosi alla app è possibile pagare in tutta sicurezza sui siti web abilitati, scegliendo tra un pagamento immediato, tra 30 giorni o rateizzato tra i 3 e i 12 mesi. Prevede anche una carta VISA per pagare tramite POS nei negozi fisici. Quali rischi si corre se si saltano i pagamenti? Klarna effettua più tentativi, applicando commissioni sui ritardi inoltrati. Dopodiché blocca l’account e segnala il debitore al CRIF, oltre a passare l’importo dovuto a società di recupero crediti.

Cos’è Klarna?

Klarna è una banca fondata a Stoccolma nel 2005, al fine di aiutare gli utenti a effettuare acquisti online pagando in modo dilazionato. Che si tratti di 30 giorni o 3, 6 e 12 mesi. In Italia ha sede a Milano e da alcuni anni si sta diffondendo tra le abitudini degli italiani che fanno shopping sul web. Ma anche altre modalità più tradizionali, come il pagamento immediato o dopo la consegna.

I numeri sono importanti:

118 milioni di utenti iscritti;

966.000 esercenti;

26 paesi;

3.000 dipendenti.

Anno importante nella storia dell’azienda è stato il 2014, quando ha acquisito SOFORT, dando vita al Gruppo Klarna. La solidità finanziaria di Klarna è garantita dal finanziamento di importanti partner come Sequoia Capital, Bestseller, Permira, Visa e Atomico.

Klarna come funziona?

Klarna offre la possibilità di effettuare i tuoi acquisti online pagando in modalità diverse. In genere, sono le stesse piattaforme e-commerce a offrirla come opzione (si pensi ad Amazon, Vinted o eBay) ma è anche possibile iscriversi direttamente dalla app.

Le opzioni di pagamento previste sono le seguenti:

Paga ora;

Paga dopo 30 giorni;

Paga in 3 rate senza interessi;

Finanziamento in 6 o 12 mesi,con un tasso di interesse del 17,78% TAEG.

Dopo l’acquisto con Klarna, si riceve un’e-mail con il piano di pagamento scelto appena il merchant spedirà l’ordine. Da lì, sarà possibile gestire i pagamenti direttamente nella Klarna app.

Sono tantissimi i partner che propongono Klarna. Tra questi

Adidas

Mondo Convenienza

Amazon

Unieuro

MediaWorld

Booking.com

eBay (con il3,5% di cashback nell’app)

SHEIN (con l’11% di cashback nell’app)

IKEA

Compagnie aeree

e tanti altri.

Klarna offre anche delle carte per pagare nei negozi fisici tramite POS e cashback. E’ anche possibile effettuare acquisti direttamente dal sito ufficiale, su oltre 4mila articoli.

Cosa succede se non pago le rate con Klarna?

I pagamenti con Klarna non vanno presi sottogamba. Infatti, se il pagamento non va a buon fine per mancato credito sulla carta, il sistema riprova automaticamente, applicando commissioni per il ritardo.

Se non dovesse andare nuovamente a buon fine dopo altri tentativi, Klarna procederà con il blocco dell’account e può arrivare a segnalare il debito alle agenzie di credito (CRIF). Questo può compromettere la tua reputazione creditizia e l’accesso futuro a prestiti o carte per diverso tempo, dato che si finisce in una lista nera del registro dei cattivi pagatori.

Inoltre, Klarna può trasferire il debito a società di recupero crediti, il che comporta ulteriori costi e azioni legali.

Quali sono i rischi di usare Klarna?

Il rischio principale è di utilizzare la piattaforma con troppa superficialità, non considerando che si tratti di una banca vera e propria, che può agire legalmente in caso di mancati pagamenti.

Altro rischio è di tipo morale e psicologico: riguarda il fatto di effettuare pagamenti online con estrema nonchalance, acquistando anche prodotti o servizi non utili ed esponendosi troppo al debito. Paradossalmente, proprio i più giovani sono maggiormente esposti a questo rischio, avendo scarsa cultura finanziaria.

Klarna è una truffa? Opinioni e recensioni

No. Klarna è un istituto bancario con oltre 20 anni di attività alle spalle e sedi in quasi 30 paesi. Il che la sottopone ai controlli delle autorità nazionali e sovranazionali.

Per quanto riguarda le opinioni e le recesioni, Klarna gode di una media di 4.4 su Trustpilot, su circa 501.000 feedback.

Su App store di Apple la media è di 4.7 su oltre 168.000 feedback.

La media su Google Play store è infine di 4.5 su 1,63 Mln recensioni.

Dunque, in linea di massima, le recensioni al momento della scrittura sono ottime.

Troverete maggiori dettagli sul sito ufficiale.

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