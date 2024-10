Kitkit: come funziona la piattaforma di annunci gratis per videogiochi e collezionismo

Per gli appassionati e i rivenditori di videogiochi, console, carte collezionabili, action figure, giochi da tavolo, accessori, Manga e tanto altro ancora legato al merchandising gaming arriva una splendida notizia: nasce Kitkit, piattaforma di annunci gratuiti dove è possibile acquistare e vendere prodotti usati tramite spedizione o scambio a mano.

Una nuova opportunità che va ad aggiungersi alle altre piattaforme e-commerce già presenti, ma con la caratteristica particolare di essere focalizzata soprattutto sul mondo dei videogame e sugli altri prodotti prima menzionati.

Scopriamo come funziona Kirk, se è sicura, le commissioni, quali prodotti è possibile vendere, se conviene.

Cos’è Kitkit

Lanciata il 3 ottobre 2024, KitKit.it ha un solo obiettivo dichiarato: quello di offrire un servizio gratuito e accessibile a tutti gli appassionati di videogiochi e oggetti da collezione. Il tutto, senza alcun costo. Ma è anche un’ottima occasione per i negozi che vendono tali prodotti.

Sulla piattaforma, è possibile acquistare e vendere articoli rari, fuori produzione o in edizione limitata, senza doversi preoccupare di costi aggiuntivi. Il sito promuove soprattutto lo scambio a mano. Un buon modo anche per socializzare e creare nuove amicizie tra appassionati di videogame e collezionismo.

Tuttavia, prevede anche la vendita a distanza con le spese di spedizione a carico dell’acquirente. E’ anche possibile avviare una chat con il venditore cliccando su Invia messaggio.

Kitkit come funziona

Ecco le principali caratteristiche di Kitkit:

Annunci gratuiti e senza commissioni: non prevede alcuna commissione su vendita o acquisto;

Possibilità di scambio a mano;

Tante categorie disponibili e specifiche;

Piattaforma sicura e affidabile grazie a un sistema di feedback tra utenti;

Ricerca avanzata e filtri personalizzati.

Kitkit: costi e commissioni

Come detto, non è prevista alcuna commissione sia per chi inserisce annunci sia per chi acquista. L’acquirente pagherà solo l’eventuale costo di spedizione se effettua un acquisto a distanza.

Quali prodotti è possibile vendere su Kitkit?

Ecco tutte le categorie di prodotti disponibili su Kitkit:

Action figures e statuette

Carte collezionabili

Console, PC e accessori

Fumetti-Manga

Giochi da tavolo

Mattoncini

Merchandise

Videogiochi

Kitkit conviene?

La piattaforma offre un’interessante possibilità di accaparrarsi prodotti fuori mercato e introvabili sui canali e-commerce o nei negozi fisici. Oltre a creare una rete tra appassionati o commercianti di gaming, manga, ecc.

Kitkit è una truffa?

La piattaforma non sembra essere nata per questo scopo. Ovviamente, ai più scettici e timorosi, si consiglia magari di provarla acquistando un prodotto di pochi euro, anche per testarne l’efficienza. Per chi può, ancora meglio lo scambio a mano.

Qui abbiamo messo a confronto Vinted e Wallapop.

Ricevi le news via Mail (controlla anche in Spam) o su Telegram:

Iscriviti alla nostra Newsletter INSERISCI LA TUA EMAIL e scegli una categoria a cui sei interessato Tutte le News Salute Dal Mondo Economia Procedendo accetti la privacy policy

– / 5 Grazie per aver votato!