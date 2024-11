Corea del Nord, le bufale su Kim Jong-un e come stanno le cose davvero

Kim Jong-un. Che ha preso il posto del padre nelle vesti di Presidente, seppur è più corretto Repubblica Popolare Democratica di Corea. Meglio conosciuta semplicemente come Corea del Nord. Di tanto in tanto si legge qualche notizia stramba sul giovane paffuto dittatore coreanoChe ha preso il posto del padre nelle vesti di Presidente, seppur è più corretto dire Dittatore , della. Meglio conosciuta semplicemente come

Si è detto che ha fatto uccidere barbaramente alti funzionari per essersi addormentati durante un suo discorso o per aver riso alle sue spalle. Di aver fatto uccidere lo zio a colpi di cannone. Di aver imposto ai maschi di tagliarsi i capelli a sua immagine e somiglianza, non solo agli studenti come si era detto inizialmente.

E ancora, di vietare ogni forma di musica che non sia nordcoreana e si narra che una donna sia stata picchiata nella sua abitazione perché canticchiava canzoni sudcoreane. Che la sua data di nascita sia falsa e sia nato due anni prima e non il 1983. Che avrebbe missili nucleari con i quali di tanto in tanto minaccerebbe la vicina Corea del sud e il Giappone. E si potrebbe andare avanti ancora; sebbene, in fondo, sia in carica da soli quattro anni (li compirà il prossimo 28 dicembre).

Bufale? Verità? Difficile saperlo. Del resto le informazioni che giungono da quel Paese sono molto limitate, essendo la stampa controllata dal regime e le visite degli stranieri (turisti o professionisti che siano) strettamente controllate. Forse un fondo di verità c’è, ma forse anche tanta denigrazione. Di sicuro c’è che quella nordcoreana non sia una dittatura morbida. D’altro canto, Amnesty International piazza il Paese tra i primi in termini di violazione dei diritti civili. Esistono poi campi di lavoro forzati, dove, pare, lavorino anche bambini.

Ma come sta messo economicamente e socialmente il Paese?