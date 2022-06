Joker 2 è ufficiale: un’immagine rivela la trama

Joker 2 come sarà

Joker 2 si farà, è ufficiale. Una notizia che farà felici i fan della pellicola uscita nel 2019, con il villain più importante tra quelli che tormentano Gotham city e l’eroe criptico Batman interpretato magistralmente dal bravissimo Joaquin Phoenix.

The Joker ci ha mostrato le origini del personaggio. Quindi, di come il reietto Arthur Flack sia diventato il clown criminale che tutti gli appassionati del supereroe della Dc Comics conoscono benissimo. Sebbene la storia sia un mix di versioni sull’origini di Joker e comunque si distingue da tutti gli altri Joker giunti fino ad ora al Cinema (a partire dalla versione vista in Batman, dove Joker viene interpretato altrettanto magistralmente dal grande Jack Nicholson).

Orbene, il sequel è stato ufficializzato, come riporta Best Movie, da un post su Instagram dello stesso regista Todd Philips. L’immagine lascia trapelare anche quello che potrebbe essere il titolo: Joker Folie à deux. Ecco il post.

Joker 2 trama

Questo possibile titolo ha scatenato l’immaginazione dei fan e degli addetti ai lavori su cosa potrebbe significare. E’ il titolo ufficiale? O lascia trapelare qualcosa sulla trama? Alcuni ritengono che si potrebbe trattare di un personaggio che affiancherà Joker aiutandolo nel mettere a soqquadro Gotham (in primis la compagna-alleata Harley Quinn, ma anche qualche altro villain).

Per altri, potrebbe trattarsi di un riferimento medico, visto che nella letteratura scientifica “follia per due” identifica un disturbo psicotico condiviso. Caratterizzato dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente a un altro. Sebbene, in fondo, anche Harley Quinn ha ricevuto “in eredità” la follia di Joker.

E’ anche vero però che il villain al femminile sia stato già oggetto di diverse pellicole, anche come protagonista. Lanciata nel Joker interpretato dall’altrettanto bravo e camaleontico Jared Leto. Interpretata dalla brava e bella Margot Robbie.

C’è però un’altra immagine che rilancia un’altra ipotesi: il noto artista BossLogic, come fa notare sempre Best movie, sempre su Instagram, ha condiviso un lavoro personale modificando la succitata immagine di Phillips. Eccola:

Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe di un nemico dello stesso Joker. Una sorta di alter ego contro cui deve difendersi. Ed in effetti c’entra non poco con il fenomeno medico prima esposto della Folie à deux. Magari Joker cerca di darsi una regolata, ma un disturbo interiore lo spinge ancora alla criminalità.

Infine, non è che che questa follia sarà condivisa con The Batman, uscito di recente? Visto che Bruce Wayne appare alquanto sregolato e istintivo e non certo il supereroe razionale visto in tutte le pellicole fino ad oggi (qui trama e recensione).

Conclusioni

Insomma, tante le ipotesi in campo. E non mancheranno altre speculazioni fino alla trama ufficiale.

