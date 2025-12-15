Jenny Tamburi: dal successo alla scuola di recitazione, la sua breve vita

Ripercorriamo la storia di Jenny Tamburi, i film e che fine ha fatto oggi.

Il Cinema italiano può vantare uno sterminato numero di attrici affascinanti, belle e intriganti. Certo, molte non hanno avuto la carriera che meritavano e spesso il destino non è stato particolarmente generoso con esse. Si pensi a Jenny Tamburi, al secolo Luciana Tamburini, bruna, molto graziosa, viso un pò birichino. Non a caso, fu spesso adoperata in ruoli sexy e di seduttrice. Recitò anche con lo pseudonimo di Luciana Della Robbia.

Fu molto attiva negli anni 70, pur esordendo nel 1969 e recitando anche nel corso degli anni 80. Fu anche apprezzata in teatro, nel classico “Aggiungi un posto a tavola“, regia di Gino Landi (1977), con Johnny Dorelli. Fu anche doppiata da Serena Verdirosi in “La seduzione” e “Peccati in famiglia“. Nonché da Angiola Baggi in “Fiorina la vacca“.

Di seguito ripercorriamo la sua carriera.

La storia di Jenny Tamburi

Jenny Tamburi nacque a Roma il 27 novembre 1952. Decisa a intraprendere la carriera di attrice, riesce a esordire non ancora maggiorenne nella pellicola “Le altre“, regia di Alex Fallay (1969). L’anno seguente viene scelta da Vittorio Caprioli per impersonare la giovane Mimmina, figlia adottiva di un omosessuale in “Splendori e miserie di Madama Royale” (1970), con Ugo Tognazzi e lo stesso Caprioli.

In questo film dimostrerà ottime doti di disinvoltura e adesione al ruolo, lasciando presagire ad un futuro roseo. Nei primi film adopera lo pseudonimo di Luciana Della Robbia, che poi giunta la notorietà modificherà appunto in Jenny Tamburi.

I film con Jenny Tamburi

La sua carriera spicca presto il volo: diventa ricercatissima in ruoli disinvolti e seducenti in pellicole del genere erotico. La si apprezza così in: “Il sorriso della iena“, regia di Silvio Amadio (1972); “Fiorina la vacca“, regia di Vittorio De Sisti (1972); “Diario segreto da un carcere femminile“, regia di Rino Di Silvestro (1973). Ma è con “La seduzione“, regia di Fernando Di Leo (1973), che acquisisce la popolarità, nel ruolo disinibito di Graziella. C’è anche un curioso aneddoto legato a questa pellicola: i giornali dell’epoca riportarono la notizia di un uomo che morì d’infarto assistendo al film.

Così il regista e sceneggiatore Di Leo racconta la scelta ricaduta sulla Tamburini:

Quando vide Ornella la Gastoni ebbe quello che a Roma si dice lo sturbo. Aveva ragione. Anche cinematograficamente. Bisognava prendere una ragazza meno sexy di quanto fosse la Muti, altrimenti Moris Roné sarebbe caduto nel peccato. Mentre giocate così, con la Tamburi, le scene di seduzione della ragazzina, poco appariscente ma con la forza dell’adolescenza, funzionarono molto meglio

Parallelamente al Cinema, negli anni settanta divenne anche un volto familiare del piccolo schermo, partecipando a numerose trasmissioni televisive in veste di conduttrice o valletta: fu al fianco di Alberto Lupo nell’edizione del 1975 del varietà “Senza rete“, prese parte ai romanzi sceneggiati “Camilla” (1976) e “La paga del sabato” (1977) e partecipò al varietà “Scuola serale per aspiranti italiani“.

Come detto nell’incipit, in questo decennio ebbe anche una esperienza teatrale, sostituendo Daniela Goggi.

Ma come accade anche per altri attrici della sua generazione, accettando ruoli convenzionali in film superficiali e di modesta fattura, quella che era una giovane speranza del cinema italiano finì prigioniera del suo ruolo e di lungometraggi di serie B.

All’inizio degli anni ottanta partecipò anche a Il processo del lunedì di Aldo Biscardi, ma fu estromessa perché aveva posato senza veli per diverse riviste erotiche, tra le quali Playboy e Playmen.

Nel corso di questo decennio saranno solo 5 le pellicole in cui reciterà, dato che il genere commedia sexy all’italiana andava via via spegnendosi. La ricordiamo in “Pierino la peste alla riscossa!“, regia di Umberto Lenzi (1982) e “Lo studente“, regia di Ninì Grassia (1982). L’ultimo film sarà “Voglia di guardare“, regia di Joe D’Amato (1986).

Il ritiro dalla recitazione

La sua carriera cinematografica terminerà dopo essere apparsa in alcune serie televisive, quali “Professione vacanze” e “Tutti in palestra“, entrambi del 1987. Terminata la carriera sui set, intraprende la professione di agente dello spettacolo, diventando una delle più importanti casting director italiane. Tra le numerose produzioni di cui si occupò, la più rilevante fu la fortunata serie televisiva andata in onda su Raiuno “Incantesimo” per 10 anni dal 1998 al 2008.

Aprì a Roma anche una scuola di dizione e recitazione, ancora oggi operativa, con sede nel quartiere Monteverde di Roma.

Il 6 maggio 2005, durante la manifestazione per il cento decimo anno dalla morte di Rodolfo Valentino, le fu assegnato un premio alla carriera.

Che fine ha fatto Jenny Tamburi?

Jenny Tamburi muore a Roma stroncata da un tumore il primo marzo 2006 a Roma contro cui combatteva da tempo. Aveva appena 53 anni.

