Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran: quali speranze reali ci sono?

Il presidente federale Gravina starebbe inviando un dossier alla FIFA per chiedere la partecipazione dell’Italia in luogo dell’Iran.

Articolo in sintesi: L’Italia può essere ripescata ai Mondiali 2026? E’ una suggestione alimentata da una possibile rinuncia dell’Iran, che sta affrontando una drammatica guerra. Il Presidente federale Gravina starebbe presentando un dossier. Quali speranze ha l’Italia di essere ripescata ai Mondiali 2026? Le speranze di vedere l’Italia ai mondiali Canada-Usa-Messico 2026 sono piuttosto basse. Sia perché la FIFA sta facendo di tutto per garantire la presenza dell’Iran ai Mondiali. Sia perché non esistono automatismi né pregiudiziali, nonostante il fatto che gli azzurri stiano messi meglio rispetto alle altre pretendenti. Tuttavia, una speranza deriva dal fatto che il numero minimo garantito per un continente non verrebbe meno visto che l’Iraq ha eliminato la Bolivia. Infine, si cerca di appellarsi ai tanti italoamericani e immigrati nostrani presenti oltreoceano.

Terzo Mondiale di calcio saltato per l’Italia

L’Italia non parteciperà ai Mondiali di calcio 2026, eliminata ai rigori dalla Bosnia ed Erzegovina. Gli azzurri hanno iniziato bene la gara, andando anche in vantaggio. Poi tutto è cambiato quando sono rimasti in dieci per l’espulsione del discusso Bastoni. I bosniaci hanno trovato il pareggio, mentre la nazionale guidata da Rino Gattuso ha pressoché rinunciato a giocare, arrancando così fino ai supplementari e poi ai rigori. Il resto è storia.

Ora tutti invocano le dimissioni del presidente federale. Gabriele Gravina. Il quale però non sembra voler mollare, nonostante da quando sia alla guida della federazione, ossia dal 2018, l’Italia abbia mancato ben 3 appuntamenti al Mondiale. Potendo contrapporre sull’altro piatto della bilancia la vittoria agli europei del 2021 con Mancini C.T.

Lo stesso Gravina, però, intende giocarsi una carta, forse disperata per restare sulla poltrona: la rinuncia dell’Iran, proponendo il ripescaggio degli azzurri. Ma quali reali possibilità ci sono?

Italia ripescata ai Mondiali: come stanno le cose?

La situazione è piuttosto complessa e le speranze sono esigue. Indiscrezioni vogliono che Gravina abbia intenzione di inviare un dossier alla FIFA per chiedere l’ammissione dell’Italia al posto dell’Iran, la selezione che – causa guerra – potrebbe rinunciare al Mondiale.

Tuttavia, Infantino in persona si sta già spendendo per garantire la sicurezza e la presenza della nazionale iraniana , anche evitando eventuali spostamenti (si ipotizzava il Messico anziché gli Usa).

Non solo. Contro le speranze di Gravina ci si mette proprio il regolamento FIFA. Nella fattispecie, l’articolo 6.7, che recita questo:

Se una federazione partecipante si ritira e/o viene esclusa dalla Coppa del mondo FIFA 2026, la FIFA deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e prenderà qualsiasi provvedimento ritenuto necessario. La FIFA potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un’altra federazione

Dunque, non esistono automatismi, né pregiudiziali. E’ la stessa FIFA a decidere quale nazionale debba sostituire quella rinunciataria.

Quali speranze ha l’Italia di essere ripescata ai Mondiali 2026?

Sebbene le speranze siano minime, non mancano fattori positivi che danno speranza alla nazionale italiana.

In primis, il fatto che, anche qualora l’Iran dovesse rinunciare, non verrebbe meno la rappresentanza minima per il continente asiatico. Ciò in quanto l’Iraq ha battuto la Bolivia.

Altro elemento che dà speranze a Gravina e a tutti i tifosi azzurri, il fatto che la Nazionale azzurra è quella messa meglio nel ranking e vanta una storia e una tradizione rispetto alle altre pretendenti eliminate ai playoff, che ricordiamo essere:

Jamaica

Bolivia

Danimarca

Kosovo

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