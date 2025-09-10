Israele attacca Hamas a Doha: Qatar è complice?

Israele alza ancora il livello di permissibilità del proprio operato. Dopo aver attaccato delegazioni occidentali, una chiesa cattolica, ora attacca pure Hamas in uno stato terzo. E, almeno sulla carta, imparziale. Ci riferiamo ovviamente a quanto accaduto a Doha, capitale del Qatar, dove un raid israeliano ha ucciso dei rappresentanti dell’organizzazione palestinese giunta lì proprio per una trattativa.

Donald Trump ha affermato di non sapere niente e ha condannato parzialmente l’attacco, aggiungendo che colpire Hamas resta comunque cosa buona e giusta. Facendo intendere che il fine giustifica i mezzi e che, sotto sotto, approva quanto accaduto nel paese del Golfo.

E’ però difficile credere che il Qatar non sappia nulla, visti i rapporti con gli Stati Uniti.

Attacco israeliano a Hamas a Doha: come stanno le cose?

Come fa notare Maurizio Blondet, che parla di violazione del diritto internazionale, il Qatar

ospita la più grande base aerea statunitense della regione. Pertanto, nessun aereo israeliano avrebbe potuto sorvolare i suoi cieli senza essere notato. Ogni radar presente nella base aerea di Al Udeid e nei suoi dintorni avrebbe rilevato l’attacco, rendendo innegabile la complicità degli Stati Uniti

Washington ha dimostrato, indirettamente, che il suo status di “alleato” del Qatar viene dopo quello di proteggere la strategia di guerra di Israele.

Proprio a maggio, il Qatar ha promesso a Trump 1,2 trilioni di dollari di investimenti e gli ha regalato un Boeing 747-8 da 400 milioni di dollari da utilizzare come Air Force One nel maggio 2025.

Il Qatar ha anche ottimi rapporti con Israele, proprio grazie alla mediazione di Trump durante il suo primo mandato tra quest’ultimo e i paesi del Golfo.

Insomma, come si diceva ai tempi di Mani pulite: “non poteva non sapere“.

