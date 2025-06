Chi finanzia Israele per le sue guerre? Ecco i nomi delle banche

Ecco le banche che stanno finanziando le operazioni militari di Israele dal 2023 tramite i cosiddetti war bonds.

Israele, si sa, è uno stato che vanta molti sponsor importanti. In primis, ovviamente, gli Stati Uniti d’America, che nell’immediato dopoguerra ne vollero la nascita. Anche, e soprattutto, per inserire un proprio infiltrato tra i paesi mediorientali. Anche se la storia parte da prima, come raccontato qui.

Negli anni a seguire, a colpi di finanziamenti e di beneplaciti però, quel piccolo stato si è espanso sempre più, ha stretto accordi con paesi arabi della regione e super potenze influenti (Cina e Russia), diventando di fatto indipendente dagli americani. Con tutte le conseguenze che vediamo oggi.

Ovviamente, tra i principali finanziatori, troviamo anche grosse banche. A darci qualche nome è il professor Alessandro Volpi, storico, docente ed ex sindaco di Pisa (2013-2018), quando poi la città della torre è finita al centro-destra.

Quali sono le banche che finanziano Israele?

A riprendere l’interessante contributo del professor Volpi è Maurizio Blondet sul proprio blog. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2025, lo Stato di Israele ha emesso obbligazioni destinate a finanziare la guerra – che prendono il triste nome di war bonds – per quasi 20 miliardi di dollari.

Ecco le 7 banche che li hanno acquistati:

Goldman Sachs ne ha acquistate per 7,2 miliardi;

Bank of America per 3,5;

Citigroup per 2,9;

Deutsche Bank per 2,5;

Bnp Paribas per 2 miliardi;

Jp Morgan per 700. milioni;

Barclays per 500 milioni.

Dunque, ci troviamo le solite Big Three, ma anche una manciata di banche europee. Ad alcune società produttrici di armi israeliane è arrivato 1 miliardo di euro di fondi del programma europeo Horizon e, soprattutto, attraverso la società greca Intracom Defense, interamente posseduta dalla compagnia pubblica di armamenti israeliana, la Israeli Aerospace Industries ha potuto partecipare ai finanziamenti di ben 15 progetti europei.

Ecco un video interessante sull’argomento con Volpi:

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay

