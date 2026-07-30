La triste storia dell’Isolotto di San Martino

Ripercorriamo la storia dell’Isolotto di San Martino, fino al 2019 ancora collegato alla terra ferma.

Tra gli anni ’60 e gli anni ’90, a Napoli visitare l’Isolotto di San Martino era un must per molti. Una piccola isola collegata alla terra ferma tramite un ponte e un percorso scavato nella roccia. Una sorta di tunnel che offriva un viaggio spazio-temporale suggestivo, alla scoperta della bellezza ammaliante di questo diamante dei Campi flegrei, tra reperti storici e un fondale marino tutto da esplorare.

Purtroppo però, con l’arrivo del Nuovo Millennio, tutto è andato via via perduto. E oggi San Martino è un Isolotto che non c’è, proprio come l’isola decantata da Edoardo Bennato.

Isolotto di San Martino: dove si trova e storia

L’isolotto di San Martino si trova a Monte di Procida, piccolo comune con affaccio sul mare e dirimpettaio alle isole di Ischia e Procida, pietra preziosa incastonata in quel collier chiamato Campi flegrei.

Ha una superficie di 16.000 metri quadrati e si presume che in passato fosse collegato a Monte di Procida costituendo un promontorio, ma nel 1488 vi si staccò a causa di qualche evento geologico non ancora definito. Si presume un maremoto conseguente a una scossa tellurica.

Nei primi del ‘900 inizia la manipolazione da parte dell’uomo. Dal 1917, fu per esempio tristemente utilizzato come stabilimento industriale per il collaudo di siluri, dato che nella vicina Baia (altra spettacolare località della zona) vi fosse situato un silurificio. Del resto, siamo nel drammatico contesto della Prima guerra mondiale. Per questo scopo, furono realizzati un primo ponte e una galleria scavata nella roccia per collegarlo alla costa.

Qui furono anche testati i primi sottomarini SA1 e SA2, con motore a ciclo chiuso ed eliche trattive, costruiti sempre nello stabilimento della vicina città di Baia. L’assurdità della storia aveva ancora una volta preso il sopravvento sulla Natura.

Nel 1939, tuttavia, furono minati sia il ponte che la galleria che collegavano lo scoglio alla terraferma e per quasi un trentennio è tornato isolato.

Fino a quando negli ottimistici anni ’60 non fu di nuovo ripristinato il collegamento, per volere di un privato: Antimo Esposito, detto Mimì. Il quale nel 1959 ne ottenne la concessione previa asta pubblica voluta dall’amministrazione comunale di allora guidata da Roberto Tozzi, per circa 200 mila lire.

Foto di Luca Scialò, del 2008

A metà anni ’80, però, una serie di sentenze intimarono la famiglia Esposito di lasciare la concessione. Inoltre, tra il Comune di Monte di Procida e quest’ultima si scatenò anche un contenzioso giudiziario (ben raccontato qui).

Nel 2014 una ulteriore sentenza sancisce il definitivo passato dell’Isolotto di San Martino al Comune di Monte di Procida. Tuttavia, questa piccola isola ha finito per essere abbandonata a se stessa, fino ad arrivare al 2019, quando il ponte che collegava l’isolotto con la terraferma è crollato a causa delle forti mareggiate.

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