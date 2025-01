Punta Pennata, in vendita un’isola paradisiaca ricca di storia

Vediamo dove si trova Punta Pennata, quanto costa, quali reperti archeologici contiene, dove si compra.

Italia, Paese ricco di isole e isolotti, incastonati in contesti naturali paradisiaci ma anche impreziositi dalla presenza di reperti archeologici di inestimabile valore. Peccato che lo Stato non riesca a gestirle e che finiscano in mano ai privati. Come l’isola di Punta Penna, un caso emblematico.

Vediamo dove si trova l’isola di Punta Penna, quanto vale e quali reperti contiene.

Isola di Punta Penna dove si trova

Come spiega Il fatto quotidiano, l’isola di Punta Penna si trova nel Golfo di Napoli, Comune di Bacoli, località Miseno, in provincia di Napoli.

Cosa contiene l’isola di Punta Penna

Oltre ad essere incastonata in un mare cristallino e in un’area archeologicamente davvero ricca di elementi preziosi (ricordiamo, per esempio, al parco archeologico sommerso di Baia), l’isola di Punta Penna viene presentata come una “tenuta di 200 metri quadrati“.

L’isola è diventata tale nel 1966, dopo una importante mareggiata che l’ha staccata dalla punta ferma. Qui è possibile apprezzare resti romani di grandissima rilevanza: dalle strutture murarie conservate sulla sommità, pertinenti a una villa marittima, a quelle del porto di Miseno, divenuto, sotto l’imperatore Augusto, sede della più importante flotta navale romana.

Per quanto concerne il porto, questa isola avrebbe probabilmente costituito una diga foranea naturale. Infatti, sul sito della Sovrintendenza si legge anche che i tunnel che lo attraversano realizzati dall’uomo, servivano quale via di comunicazione fra le due sponde di Punta Pennata, per spostare più rapidamente uomini e merci all’interno del porto, il cui molo proprio qui si radicava.

E’ anche possibile apprezzare una banchina in cementizio, realizzata intaccando direttamente il banco tufaceo dell’isolotto, tramite casseforme lignee.

Quanto costa l’isola di Punta Pennata?

L’annuncio pubblicato dall’agenzia britannica Sotheby’s International Realty parla solo di “trattativa privata“. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, vorrebbe farla rientrare tra i beni del comune che rappresenta. Sarebbe il coronamento di un impegno politico che in questi anni ha visto il Primo cittadino bacolese promotore di tante iniziative volte alla rivalutazione storica e naturalistica di questa splendida località. Il tutto, sempre appannaggio della cittadinanza e contro gli speculatori.

Dove acquistare l’isola di Punta Pennata

Se volete tentare di acquistarla, dovrete recarvi sul sito di Sotheby’s Reality, dove ci sono tante foto e la descrizione.

